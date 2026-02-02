«Максимум полтора года»: Таша Белая прокомментировала расставание Лепса и Кибы

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 61 0

Не так давно 19-летняя блогер объявила о разрыве с музыкантом.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Sergey Elagin; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Таша Белая не верила, что Григорий Лепс женится на Авроре Кибе

Отношения 63-летнего народного артиста России Григория Лепса и 19-летней Авроры Кибы были обречены с самого начала. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась певица Таша Белая на премьере фильма «Первая».

Артистка не скрывает: она скептически относится к союзам, где один партнер значительно старше другого. По ее словам, рано или поздно такая пара все равно распадется. Причин для этого множество, но основная — разные интересы.

При этом Таша Белая признает, что изначально между людьми, безусловно, могут возникнуть искренние чувства. Тем не менее долго они не продлятся.

«Девочка хочет изучать что-то новое <…>» А ей разве интересно, предположим, слушать разговоры своего мужа о том, что было в 1990-х в сигарном клубе», — сказала Белая, рассуждая о том, почему Киба и Лепс расстались.

Певица добавила, что перед тем, как идти с кем-то в ЗАГС, надо очень хорошо узнать человека.

«Когда я это вижу (речь про пары, где один партнер сильно старше другого. — Прим.ред.). Я сразу понимаю брак долго не продлится. Даже этому союзу (Киба и Лепс. — Прим.ред.) я давала максимум полтора года», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Аврора Киба решила кардинально поменять свою жизнь.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-21° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:39
За ночь силы ПВО ликвидировали 31 украинский беспилотник над регионами России
8:20
«Дорогая, я боюсь!» — страх перед свадьбой не повод отменять любовь
8:17
Музыкальная премия «Грэмми-2026» — главные звезды и победители
8:02
«Максимум полтора года»: Таша Белая прокомментировала расставание Лепса и Кибы
7:45
Время для учебы и добрых дел: как столичные студенты участвуют в добровольческом движении
7:29
Штурмовики отряда «Буран» раскрыли секреты своей тактики

Сейчас читают

Возраст — не препятствие: Наталья Рудова не собирается отказываться от вечеринок
«Квартиру выкуплю»: неожиданный поворот в жилищном вопросе Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео