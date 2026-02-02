Отношения развиваются стремительно: Хью Джекман и Саттон Фостер планируют усыновить ребенка

Radar Online: Хью Джекман и Саттон Фостер планируют усыновить ребенка

Актер Хью Джекман и его избранница Саттон Фостер всерьез обсуждают возможность усыновления малыша после того, как они свяжут себя узами брака. Об этом сообщает Radar Online.

По данным инсайдера издания, влюбленные долгое время скрывали свои чувства. Теперь, когда отношения стали публичными, их развитие стремительно ускоряется.

«Хью и Саттон провели так много времени, чувствуя, что не могут жить открыто, что теперь, когда они наконец стали официальной парой, события развиваются очень быстро. Они полны волнения по поводу всех следующих шагов, которые они наконец могут предпринять», — отметил источник.

На данный момент 57-летний Джекман и 50-летняя Фостер рассматривают вариант расширения семьи именно через усыновление, поскольку оба уже имеют подобный опыт в предыдущих браках.

Звезды познакомились в конце 2021 года во время совместной работы в бродвейском мюзикле «Музыкант». На тот момент оба состояли в отношениях. Исполнитель роли Росомахи был женат на актрисе Деборре-Ли Фернесс, а Саттон — замужем за продюсером Тедом Гриффином. Однако их сценическая химия быстро переросла в реальный роман.

У Джекмана от прошлого брака остались двое приемных детей: 25-летний Оскар и 20-летняя Ава. Саттон также воспитывает восьмилетнюю приемную дочь Эмили. По словам окружения, Хью готов стать хорошим отчимом для девочки.

Сейчас пара выбирает просторный дом за пределами Манхэттена и присматривается к недвижимости в Австралии, родине актера. При этом Саттон, придерживающаяся традиционных взглядов, настаивает на помолвочном кольце перед тем, как они окончательно съедутся.

