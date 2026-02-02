Лавров подтвердил готовность России поддерживать Кубу

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 61 0

Глава МИД РФ назвал неприемлемым экономическое и силовое давление на республику.

Россия будет поддерживать Кубу

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Россия будет оказывать поддержку Кубе на фоне обострения отношений Гаваны и Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с кубинским коллегой Бруно Родригесом.

Согласно публикации на официальном сайте МИД РФ, в ходе беседы были рассмотрены приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки, а также выражена твердая готовность продолжения оказания Кубе необходимой политической и материальной поддержки. Кроме того, министры обсудили график будущих российско-кубинских контактов.

Отмечается, что Сергей Лавров назвал неприемлемым экономическое и силовое давление на Кубу, в особенности блокаду поставок энергоносителей на остров. Глава МИД РФ предупредил, что это может привести к ухудшению энергетической ситуации на Кубе.

Ранее, 11 января, президент США Дональд Трамп заявил о прекращении поставок в республику нефти и денег из Венесуэлы. Президент Кубы Мигель Диас-Канель ответил, что будет противостоять Вашингтону «до последней капли крови». Сообщалось также, что американская администрация рассматривает возможность введения полной морской блокады для прекращения нефтяного снабжения республики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп заявил о возможной сделке с Кубой. Контакты между сторонами вышли на высокий уровень.

