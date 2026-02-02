Умер звезда фильма «Апокалипсис» Херардо Тарасена

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Над картиной, которая принесла ему всемирное признание, он работал с Мелом Гибсоном.

Умер актер фильма «Апокалипсис» Херардо Тарасена

Фото: www.globallookpress.com

Умер актер фильма «Апокалипсис» Херардо Тарасена

Мексиканский актер Херардо Тарасена ушел из жизни в возрасте 55 лет. Об этом сообщает издание The Mirror.

Трагическое событие произошло в минувшие выходные. Однако причины скоропостижной кончины знаменитости до сих пор не разглашаются.

Представители мексиканской киноакадемии выразили соболезнования. Они подчеркнули, что запоминающееся лицо и талант Тарасены навсегда останутся в истории национального кинематографа.

Коллеги из Культурного центра Эленико отметили, что мощная игра актера помогла создать целую галерею образов, отличавшихся особой внутренней силой.

Тарасена получил всемирное признание благодаря сотрудничеству с актером и режиссером Мелом Гибсоном в исторической драме 2006 года «Апокалипсис». В картине он блестяще исполнил роль жестокого индейца по имени Миддл Ай.

Фото: www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net

Также зрители запомнили его по криминальной саге от Netflix «Нарко: Мексика». В этом проекте он на протяжении двух сезонов воплощал образ контрабандиста Пабло Акосты.

Карьера артиста, родившегося в Мехико, начиналась с классических танцев и театральных подмостков, прежде чем он полностью посвятил себя экранному искусству. За годы работы он успел сняться в таких проектах, как «Гнев», «Без имени» и популярном американском сериале «Королева юга».

Последней работой Херардо стала роль в проекте «Кометиерра», вышедшем на стриминговых платформах в конце 2025 года.

Ранее, осенью 2024 года, сам Тарасена переживал тяжелую утрату — тогда внезапно скончался его брат Эрик. В своих последних публикациях актер признавался, что тяжело переносит это горе, находясь вдали от близких.

