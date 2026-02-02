МИД РФ указал на желание Киева уйти от обсуждения плана на основе Анкориджа

|
Анастасия Федорова
Украинские власти стремятся увести внимание от ключевых параметров урегулирования конфликта.

Киев уводит внимание от обсуждения плана США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Киев стремится увести внимание от процесса урегулирования и избежать обсуждения содержательной части плана США, основанного на анкориджских договоренностях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом в Анкоридже. ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Задача (Киева — Прим. ред.) — через перенос внимания на сопутствующие сюжеты постконфликтного обустройства уйти от обсуждения содержательной части плана Белого дома, основанной на аляскинских пониманиях урегулирования конфликта», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Лавров при этом отметил, что Россия высоко оценивает усилия США по продвижению процесса украинского урегулирования. Глава МИД России подчеркнул, что Москва рассчитывает на возможность приблизиться к решению конфликта при условии сохранения исходной анкориджской формулы.

По словам главы МИД РФ, встреча президентов России и США, состоявшаяся в Анкоридже в августе 2025 года, заложила основу для дальнейшей работы по продвижению урегулирования.

Ранее, писал 5-tv.ru, трехсторонним переговорам в Абу-Даби предшествовали контакты военных РФ и Украины.

