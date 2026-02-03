Морозы на Украине грозят обернуться гуманитарным кризисом

А в тылу жители крупных городов Украины переживают настоящий коллапс коммунальных систем. И причина — не боевые действия и не удары по инфраструктуре ВСУ, а халатность местных чиновников, которые, похоже, не верили, что страну накроют экстремальные холода. Корреспондент «Известий» Александр Романов расскажет, к чему это привело.

Низкий уровень напряжения и регулярные отключения электричества грозят стать постоянными спутниками киевлян. И это несмотря на то, что наша страна поставила на паузу удары по энергообъектам Незалежной, даже в Киеве, кстати, это признали. Легче жизнь в столице Украины все равно не становится.

«Замерзли трубы, все замерзло! Воды нет, отопления нет. Приходится или на улицу в туалет ходить, или через окно выбрасывать. Такая ситуация, что это безумие», — рассказал местный житель Василь.

Вместо туалетов — ведра, а когда те переполняются до краев, без затей выливают в сугробы у дома.

Мэр Кличко демонстрирует видимость бурной активности: выкладывает в соцсети фотки, как он раздает горожанам гуманитарную помощь. Киевляне реагируют на это без особого восторга.

И все чаще говорят, что это именно городские власти не подготовились к зиме и возможным авариям должным образом. Местные нардепы прямым текстом говорят: ничего своего на Украине нет. Ни резервных запчастей, ни генераторов. Под Киевом, правда, уже год стоят две газовых мини-ТЭЦ из американской гуманитарной помощи. С них за это время успели снять запчасти и так и не подключили.

«У нас дефицит с этим по той причине, что Россия постоянно наносила удары, а нельзя иметь на складах такое количество оборудования. И его производят в подавляющем большинстве не на Украине, а на разных европейских заводах. И очереди на это оборудование с момента его заказа могут доходить до года», — рассказал депутат Верховной рады Украины Сергей Нагорняк.

Вообще такое чувство, что заморозки привели украинцев в чувство, вот уже и на государственном телевидении говорят правду: только в прошлом Россия старалась не трогать украинские объекты энергетики, а изменилось это из-за действий самой Украины.

«Все забывают, а стоило бы вспомнить, что у нас было энергетическое перемирие. Понятно, что в интересах Украины было сохранить это перемирие. Однако, если смотреть хронологию, у нас устроили Майдан, а потом Украина начала наносить удары по российским НПЗ, что нарушало это перемирие. И после этого начались массированные атаки на нашу энергетику», — рассказала инженер Анна Минюкова.

А тем, кто хочет согреться, украинский Ощадбанк предлагает приобрести генератор. В кредит. С грабительской годовой ставкой 57%. Банк принадлежит государству, то есть это правительственные чиновники увидели в гуманитарном кризисе в собственной столице — отличную возможность заработать.