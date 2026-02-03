«Соседи по постели»: Дана Борисова рассказала о личной жизни дочери

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 75 0

Не так давно 18-летняя наследница телеведущей Полина изменила своему молодому человеку.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая Дана Борисова рассказала о личной жизни своей 18-летней дочери

Дочь телеведущей Даны Борисовой — 18-летняя Полина Аксенова — рассталась со своим бойфрендом, 35-летнем продюсером Артуром Якобсоном. Несмотря на разрыв, девушка продолжает тесно общаться с бывшим возлюбленным. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сообщила сама Дана Борисова на премьере романтической комедии «Равиоли Оли».

На мероприятие Дана Борисова пришла вместе с Полиной. Общаясь с журналистами, блогер рассказала, что она обеспечивает себя сама, при этом иногда может даже одолжить матери небольшую сумму.

«Мы давно расстались», — сказала Полина, отвечая на вопрос журналиста о том, помогает ли ей финансово ее избранник.

Дана Борисова, судя по всему, осталась недовольна словами дочери.

«Расстались, но ночуют все равно вместе. Соседи по постели, я это называю», — заявила Дана Борисова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Полина Аксенова вернулась к продюсеру Артуру Якобсону, с которым рассталась в конце 2025 года из-за измены со стороны девушки.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:43
Умный скальпель: в России стали применять новый способ борьбы с онкозаболеваниями
10:34
СК возбудил уголовные дела после инцидента со стрельбой в школе Уфы
10:29
Зима, которая заморозила страну: самый лютый холод в истории СССР
10:26
«Вынужден сделать что-то плохое»: уфимский стрелок раскрыл мотивы в личном блоге
10:14
«Ситуация на контроле»: глава Башкирии прокомментировал стрельбу в гимназии
10:14
Собянин рассказал, как проект «Производительность труда» помогает бизнесу

Сейчас читают

На подсветку стрип-клуба: Берлин отправлял генераторы в Киев, пока немцы замерзали
Операторы FPV-дронов сорвали две попытки ротации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Грады» непрерывно бьют по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео