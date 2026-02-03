«Соседи по постели»: Дана Борисова рассказала о личной жизни дочери

Телеведущая Дана Борисова рассказала о личной жизни своей 18-летней дочери

Дочь телеведущей Даны Борисовой — 18-летняя Полина Аксенова — рассталась со своим бойфрендом, 35-летнем продюсером Артуром Якобсоном. Несмотря на разрыв, девушка продолжает тесно общаться с бывшим возлюбленным. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сообщила сама Дана Борисова на премьере романтической комедии «Равиоли Оли».

На мероприятие Дана Борисова пришла вместе с Полиной. Общаясь с журналистами, блогер рассказала, что она обеспечивает себя сама, при этом иногда может даже одолжить матери небольшую сумму.

«Мы давно расстались», — сказала Полина, отвечая на вопрос журналиста о том, помогает ли ей финансово ее избранник.

Дана Борисова, судя по всему, осталась недовольна словами дочери.

«Расстались, но ночуют все равно вместе. Соседи по постели, я это называю», — заявила Дана Борисова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Полина Аксенова вернулась к продюсеру Артуру Якобсону, с которым рассталась в конце 2025 года из-за измены со стороны девушки.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.