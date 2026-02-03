Школьница напала с ножом на сверстницу в Красноярском крае

В городе Кодинске Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия.

«Третьего февраля 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 14-летняя учащаяся одной из школ города Кодинска после конфликта с учителем причинила ножом телесное повреждение своей сверстнице», — отметили в ведомстве.

Пострадавшую девочку госпитализировали, нападавшую задержали. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела. В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц образовательного учреждения в части обеспечения безопасности на его территории.

Ранее девятиклассник открыл стрельбу в гимназии № 16 в Уфе. Подросток использовал пластиковый пневматический автомат. В результате инцидента пострадал учитель истории. Происшествие случилось в дневное время — сразу после окончания третьего урока.

