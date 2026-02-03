Фигурант дела об убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге признал вину

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

После совершения преступления обвиняемый пытался скрыть следы, вымыл автомобиль и уничтожил камеры наблюдения возле своего дома.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Убийство 9-летнего мальчика в Петербурге

Обвиняемый по делу об убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге признал вину и не возражал против ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кадры из зала суда публикует 5-tv.ru.

Следствие отметило, что обвиняемый мужчина не имеет устойчивых социальных связей и может уклониться от уголовной ответственности.

По данным следствия, после совершения преступления фигурант пытался скрыть следы, вымыл автомобиль и уничтожил камеры наблюдения возле своего дома. Кроме того, он ранее вступал в контакты с несовершеннолетними и предлагал им деньги за различные услуги.

В материалах дела находятся копии протоколов допросов, осмотров предметов и постановления о задержании от 3 февраля 2026 года. В ответ на зачитанное судом обвинение мужчина подтвердил, что понял его.

Суд постановил оставить мужчину под стражей сроком на месяц и 30 суток. Обвиняемый поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу.

Убийство девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге

Девятилетний Павел Тифитулин пропал в поселке Горелово в Ленинградской области 30 января. Он вышел из дома днем и направился в сторону гипермаркета на Таллинском шоссе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик общался с мужчиной у торгового центра, после чего сел к нему в белый автомобиль. Больше ребенка никто не видел.

К поискам мальчика подключились экстренные службы и сотни волонтеров. Спустя несколько дней тело мальчика добровольцы обнаружили в замерзшем водоеме. Рядом нашли его рюкзак и личные вещи. По предварительной информации, перед гибелью ребенка могли связать, окончательные выводы сделает судебно-медицинская экспертиза.

По подозрению в убийстве задержали 38-летний мужчина, который, по данным следствия, пытался скрыться в Псковской области. Он признал причастность к преступлению на допросе. В настоящее время следственные органы продолжают работу, назначены экспертизы и планируется проведение следственного эксперимента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Убийство 9-летнего мальчика в Петербурге
3 февр
В Петербурге предъявили обвинение похитителю по делу убийства 9-летнего мальчика
3 февр
Жуткие подробности убийства мальчика из Петербурга: что рассказал задержанный
3 февр
«Он был маленький мужичок»: что известно об убийстве 9-летнего мальчика в Ленобласти
3 февр
«Голова вся замотана»: что известно о жутком убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
3 февр
«Вину признаю»: подозреваемого в убийстве 9-летнего Паши Титифулина допросили
3 февр
Тело Паши со связанными ногами вытащили из замерзшего водоема в Ленобласти
2 февр
Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге сознался в убийстве ребенка
-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:56
Гнев герцогини: Маркл требует очистить свою репутацию после скандала с отцом
19:44
Фигурант дела об убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге признал вину
19:26
Выброшенные матерью с 16-го этажа дети чудом остались живы
19:16
В Москве нашли подозреваемых в убийстве беременной женщины в Германии
19:04
Во Внуково изъяли зауженные калибраторы авиакомпании «Победа»
18:52
Восстание машин: ИИ-боты обсуждают уничтожение человечества в своей соцсети

Сейчас читают

«Он был маленький мужичок»: что известно об убийстве 9-летнего мальчика в Ленобласти
Мать до смерти напоила трехмесячного младенца крепким алкоголем
Россия вошла в топ-10 стран мира по среднему уровню IQ
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника