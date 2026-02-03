Фигурант дела об убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге признал вину

Обвиняемый по делу об убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге признал вину и не возражал против ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кадры из зала суда публикует 5-tv.ru.

Следствие отметило, что обвиняемый мужчина не имеет устойчивых социальных связей и может уклониться от уголовной ответственности.

По данным следствия, после совершения преступления фигурант пытался скрыть следы, вымыл автомобиль и уничтожил камеры наблюдения возле своего дома. Кроме того, он ранее вступал в контакты с несовершеннолетними и предлагал им деньги за различные услуги.

В материалах дела находятся копии протоколов допросов, осмотров предметов и постановления о задержании от 3 февраля 2026 года. В ответ на зачитанное судом обвинение мужчина подтвердил, что понял его.

Суд постановил оставить мужчину под стражей сроком на месяц и 30 суток. Обвиняемый поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу.

Убийство девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге

Девятилетний Павел Тифитулин пропал в поселке Горелово в Ленинградской области 30 января. Он вышел из дома днем и направился в сторону гипермаркета на Таллинском шоссе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик общался с мужчиной у торгового центра, после чего сел к нему в белый автомобиль. Больше ребенка никто не видел.

К поискам мальчика подключились экстренные службы и сотни волонтеров. Спустя несколько дней тело мальчика добровольцы обнаружили в замерзшем водоеме. Рядом нашли его рюкзак и личные вещи. По предварительной информации, перед гибелью ребенка могли связать, окончательные выводы сделает судебно-медицинская экспертиза.

По подозрению в убийстве задержали 38-летний мужчина, который, по данным следствия, пытался скрыться в Псковской области. Он признал причастность к преступлению на допросе. В настоящее время следственные органы продолжают работу, назначены экспертизы и планируется проведение следственного эксперимента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.