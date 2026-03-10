Цветы повсюду: прошло 40 дней с убийства девятилетнего Паши в Петербурге

Прошло 40 дней с убийства девятилетнего Паши в Петербурге

Букеты и мягкие игрушки принесли люди на могилу девятилетнего Паши из Петербурга, которого похитили и утопили — со дня его смерти прошло 40 дней. Об этом сообщает 5-tv.ru.

На эксклюзивных кадрах видно: место могилы на Южном кладбище в Петербурге утопает в цветах — помянуть ребенка пришли те, кто следил за историей его исчезновения.

«Приехали почтить память. Утром был молебен. Немножко сегодня подсыпали могилку, привезли свежие цветы…» — рассказал волонтер Сергей Ершов.

Девятилетний Паша пропал 30 января в районе Горелово на юге Петербурга. Его искали четыре дня. Перед исчезновением он сел в неизвестную машину. Позже стало известно, что ребенка похитил, а затем утопил в одном из местных водоемов 42-летний Петр Жилкин.

По словам преступника, мальчик якобы угрожал рассказать полицейским о нездоровом интересе к себе с его стороны. При этом Жилкин хорошо знал Пашу — ребенок несколько раз мыл ему машину.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что семья убитого в Петербурге мальчика сможет получить новое жилье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.