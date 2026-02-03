Жуткие подробности убийства мальчика из Петербурга: что рассказал задержанный

Похититель Паши Тифитулина из Петербургапризнался в убийстве ребенка

Шокирующие подробности убийства девятилетнего мальчика, которого несколько дней искал весь Петербург. Тело ребенка со связанными руками нашли этой ночью в одном из водоемов. Место оперативникам указал сам задержанный. На допросе он рассказал о том, как совершал преступление. Осталось неясным только одно — за что мужчина так жестоко расправился с ребенком.

Место предполагаемого убийства девятилетнего петербуржца Паши Тифитулина, тело которого до сих пор находится здесь, несмотря на то что волонтеры обнаружили его еще ночью. Сюда же доставили и предполагаемого убийцу Петра Жилкина, который дает показания на месте — рассказывает и показывает, как учинил расправу над ребенком.

По его словам, сначала он нанес несколько ударов мальчику, а затем утопил. Судя по всему, свою жертву он еще и связал перед тем, как бросить в воду.

«Все на нем было, ручки вот так были скотчем замотаны, голова вся замотана», — рассказала Александра, волонтер.

На допросе Петр Жилкин дал признательные показания и даже попытался продемонстрировать раскаяние.

«С задержанием согласен. Сам собирался явиться. Вину признаете? — Да, признаю», — сказал он.

Задерживать предполагаемого убийцу пришлось в Псковской области, куда он уехал сразу после преступления. Примечательно, что у самого подозреваемого от первого брака есть дочь — практически ровесница Паши. Ей 10 лет. Соседи описывают Жилкина как агрессивного человека.

«Высокий, большой мужчина, грубый, очень грубый он, хамил порой, всегда приходил один», — говорит Мозаим.

Ранее камеры наблюдения, установленные на парковке одного из торговых центров, зафиксировали: школьник идет к белому внедорожнику и сам садится на пассажирское сидение. Все выглядит так, будто он знает водителя. После этого мальчика больше никто не видел. По некоторым данным, Павел и его предполагаемый убийца действительно могли быть знакомы. Мальчик подрабатывал, мыл машины на парковке. Павел из многодетной семьи, у него есть еще 6 братьев и сестер.

По информации «Известий», он не учился в школе. Мать якобы отказалась подавать необходимые документы. Нередко ребенок находился без присмотра. Знакомая Тифитулиных рассказала нам, что семья была неблагополучной — мать не работала, отец жестко воспитывал.

«Батя детей бьет. Батя сам бьет. А Паша? Он вообще какой? Счастливый мальчик или... Паша очень замкнутый мальчик. Он готовил... Он домашний. Он готовил, помогал маме», — делится подруга матери Паши Тифитулина.

К заработку на парковке его соседи относились с пониманием.

«У них много детей, но они слушались ее, она достаточно строго с ними, чтобы они были во дворе, были на связи», — рассказывает соседка семьи.

«Они слушаются маму. Так просто взять и убежать куда-то он не мог», — добавляет другая.

За что Жилкин так жестоко расправился с 9-летним ребенком, теперь выясняют следователи. По одной из версий, мальчик якобы угрожал рассказать полицейским о нездоровом интересе к себе с его стороны. За молчание Паша просил 500 тысяч рублей. При этом на личном компьютере мужчины следователи обнаружили откровенные фото с несовершеннолетними. Предстоит несколько сложных экспертиз. В том числе психолого-психиатрическая.