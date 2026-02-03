В Петербурге предъявили обвинение похитителю по делу убийства 9-летнего мальчика

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

В ходе возникшего конфликта между мужчиной и ребенком, вызванного личной неприязнью, фигурант дела напал на мальчика и нанес ему удар кулаком по голове.

По какой статье расследуют гибель мальчика в Петербурге

Фото: © РИА Новости/Следственный комитет РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Убийство 9-летнего мальчика в Петербурге

Следственные органы в Санкт-Петербурге предъявили официальное обвинение 38-летнему мужчине по делу об убийстве девятилетнего мальчика. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по городу.

Расследование проводится по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, трагедия произошла 30 января. Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля, ехал от парковки гипермаркета, расположенного на Таллинском шоссе, к месту проживания. Он посадил в машину мальчика по дороге. В ходе возникшего конфликта между мужчиной и ребенком, вызванного личной неприязнью, фигурант дела напал на мальчика и нанес ему удар кулаком по голове. Полученные травмы оказались смертельными. Ребенок скончался на месте.

После случившегося, по версии следствия, обвиняемый попытался скрыть преступление и избавился от тела, сбросив его в водоем на территории Ломоносовского района Ленинградской области. После этого мужчину оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов.

При участии задержанного следователи и криминалисты провели проверку его показаний непосредственно на месте происшествия. В суд направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в рамках расследования назначили комплекс судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические и компьютерно-технические исследования.

Вещественные доказательства, которые изъяли по делу, в оперативном режиме направили на изучение специалистам. Ход расследования находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие жуткие подробности убийства мальчика рассказал задержанный мужчина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Убийство 9-летнего мальчика в Петербурге
3 февр
Жуткие подробности убийства мальчика из Петербурга: что рассказал задержанный
3 февр
«Он был маленький мужичок»: что известно об убийстве 9-летнего мальчика в Ленобласти
3 февр
«Голова вся замотана»: что известно о жутком убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
3 февр
«Вину признаю»: подозреваемого в убийстве 9-летнего Паши Титифулина допросили
3 февр
Тело Паши со связанными ногами вытащили из замерзшего водоема в Ленобласти
2 февр
Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге сознался в убийстве ребенка
-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:32
Траурный марш в Прокопьевске: прошло прощание с погибшими в сауне подростками
18:24
В Ленобласти мать скинула двоих детей с балкона и покончила с собой
18:22
Рютте заявил о нежелании стран НАТО участвовать в закупке оружия Киеву
18:13
Рассмотрение иска к Киркорову о взыскании задолженности было отложено
18:08
В Петербурге предъявили обвинение похитителю по делу убийства 9-летнего мальчика
18:05
Матвиенко назвала Россию одним из лидеров в борьбе с онкологией

Сейчас читают

«Он был маленький мужичок»: что известно об убийстве 9-летнего мальчика в Ленобласти
Россия вошла в топ-10 стран мира по среднему уровню IQ
Богатство наследника: доходы принца Уильяма вызвали гнев у его брата Гарри
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника