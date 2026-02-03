В Петербурге предъявили обвинение похитителю по делу убийства 9-летнего мальчика

Следственные органы в Санкт-Петербурге предъявили официальное обвинение 38-летнему мужчине по делу об убийстве девятилетнего мальчика. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по городу.

Расследование проводится по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, трагедия произошла 30 января. Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля, ехал от парковки гипермаркета, расположенного на Таллинском шоссе, к месту проживания. Он посадил в машину мальчика по дороге. В ходе возникшего конфликта между мужчиной и ребенком, вызванного личной неприязнью, фигурант дела напал на мальчика и нанес ему удар кулаком по голове. Полученные травмы оказались смертельными. Ребенок скончался на месте.

После случившегося, по версии следствия, обвиняемый попытался скрыть преступление и избавился от тела, сбросив его в водоем на территории Ломоносовского района Ленинградской области. После этого мужчину оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов.

При участии задержанного следователи и криминалисты провели проверку его показаний непосредственно на месте происшествия. В суд направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в рамках расследования назначили комплекс судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические и компьютерно-технические исследования.

Вещественные доказательства, которые изъяли по делу, в оперативном режиме направили на изучение специалистам. Ход расследования находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России.

