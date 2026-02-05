В Петербурге появился стихийный мемориал в память об убитом 9-летнем ребенке

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 43 0

Школьника нашли мертвым в Нижнем Шингерском водоеме 3 февраля.

Убийство 9-летнего мальчика в Ленобласти — что известно

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Убийство 9-летнего мальчика в Петербурге

В Ленинградской области появился стихийный мемориал на месте, где нашли тело зверски убитого 9-летнего Паши. Об этом сообщил источник 5-tv.ru

У ручья в деревне Большое Забородье местные жители положили плюшевого мишку. К мемориалу приносят цветы в память о мальчике.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 3 февраля в замерзшем водоеме в районе Нижнего Шингерского водопада в Ломоносовском районе Ленинградской области было найдено тело 9-летнего Павла Тифитулина, пропавшего 30 января. По словам волонтера, ребенок был связан скотчем по рукам и ногам, его голова также была замотана.

Перед исчезновением мальчик около гипермаркета разговаривал с мужчиной, а затем сел к нему в автомобиль. По некоторым данным, Паша и его предполагаемый убийца могли быть знакомы.

Ребенок был из многодетной неблагополучной семьи. Всего в семье воспитывалось семеро детей, включая Пашу. Мальчик не посещал школу, как и его брат и сестра. Мать ребенка собиралась записать его в одну из местных школ, но не подала все необходимые документы своевременно, поэтому ребенка отказались зачислять.

Убийцу мальчика задержали. Им оказался 38-летний Петр Жилкин, который признался, что утопил ребенка в одном из местных водоемов. Он заявил, что якобы пошел на убийство из-за «шантажa» со стороны мальчика. Эти показания проверяются следствием.

По одной из версий следователей, мальчик якобы угрожал рассказать полицейским о нездоровом интересе к себе со стороны мужчины. За молчание Паша просил 500 тысяч рублей. При этом на личном компьютере мужчины следователи обнаружили откровенные фото с несовершеннолетними.

Тема:
Убийство 9-летнего мальчика в Петербурге
