Один сбой запускает цепную реакцию: как бессонница сказывается на организме

Недосып напрямую влияет на набор веса.

Сомнолог Якупов: бессонница приводит к дисбалансу гормонов в организме

Распространенными последствиями бессонницы являются хроническая усталость и набор веса. Об этом изданию Газета.ру рассказал врач-сомнолог Эдуард Якупов.

По его словам, бессонница становится причиной гормональных сбоев в организме, последствия которых выражаются через хроническую усталость, набор веса, тревожность и сниженное либидо.

«Гормональная система не существует отдельно от нервной. Все ключевые гормоны — кортизол, мелатонин, инсулин, тестостерон, адреналин — являются частью единой нейроэндокринной сети, где сбой одного звена запускает цепную реакцию», — пояснил специалист.

«Ночным гормоном» является мелатонин. Он начинает вырабатываться вечером, когда снижается освещение, готовя организм ко сну. Но яркий свет или экраны гаджетов способны понизить уровень этого вещества в организме. Пик выработки мелатонина приходится на вечер и первую половину ночи, после чего его уровень начинает снижаться.

Кортизола — гормона стресса в это время, напротив, должно быть минимум в организме. Он повышается к утру, помогая телу проснуться.

Однако если человек начинает засыпать не вовремя, часто просыпается посреди ночи или у него наблюдается апноэ сна (дыхание во сне становится редким или полностью приостанавливается), то организмом ночь начинает восприниматься как стресс.

Волнения или нехватка кислорода во сне расцениваются как сигнал тревоги. Из-за чего повышается уровень кортизола. Это провоцирует дисбаланс «гормона стресса» с мелатонином, что, в свою очередь, повышает ночной аппетит, изменяет чувствительность к инсулину, замедляет процесс расщепления жира и уменьшает уровень тестостерона.

Все эти гормональные нарушения из-за недосыпа приводят к артериальной гипертензии, метаболическому синдрому, инсулинорезистентности и повышению риска развития сахарного диабета.

