Путин провел видеоконференцию с Си Цзиньпином: главное

|
Евгения Алешина
Товарооборот России и Китая уже три года подряд преодолевает отметку в 200 миллиардов долларов.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Путин провел видеоконференцию с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи в преддверии Китайского Нового года и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в разных областях.

Российский лидер сообщил, что рад продолжению традиции личного общения с Си Цзиньпином в начале Нового года.

Двусторонние отношения

Отношения России и Китая развиваются во всех отраслях. Путин охарактеризовал их динамику как «прочную и поступательную». Особенно президент РФ выделил сотрудничество в области экономики, которое в течение 2025 года развивалось стабильно.

Энергетика

В ходе беседы был затронут, в частности, энергетический сектор. В этой сфере характер взаимодействия дух стран имеет взаимовыгодный и стратегический характер, отметил Путин.

Товарооборот

Что касается товарооборота России и Китая, то этот показатель уже три года подряд преодолевает отметку в 200 миллиардов долларов.

Суверенитет и безопасность

Российский лидер также заверил своего китайского коллегу в твердой поддержке усилий РФ и КНР по поддержанию суверенитета, безопасности и процветания наших государств.

Как отметил в разговоре Си Цзиньпин, китайско-российские отношения вступают в новый этап. Теперь наши страны должны разработать новый грандиозный план, чтобы эти отношения развивать и дальше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Индия и Евросоюз подписали «историческое торговое соглашение». Договориться об условиях, указанных в документе, стороны пытались почти 20 лет. Это соглашение о свободной торговле поможет и Индии, и ЕС стать менее зависимыми от США и Китая.

