Путин провел видеоконференцию с Си Цзиньпином: главное

Путин провел видеоконференцию с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи в преддверии Китайского Нового года и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в разных областях.

Российский лидер сообщил, что рад продолжению традиции личного общения с Си Цзиньпином в начале Нового года.

Двусторонние отношения

Отношения России и Китая развиваются во всех отраслях. Путин охарактеризовал их динамику как «прочную и поступательную». Особенно президент РФ выделил сотрудничество в области экономики, которое в течение 2025 года развивалось стабильно.

Энергетика

В ходе беседы был затронут, в частности, энергетический сектор. В этой сфере характер взаимодействия дух стран имеет взаимовыгодный и стратегический характер, отметил Путин.

Товарооборот

Что касается товарооборота России и Китая, то этот показатель уже три года подряд преодолевает отметку в 200 миллиардов долларов.

Суверенитет и безопасность

Российский лидер также заверил своего китайского коллегу в твердой поддержке усилий РФ и КНР по поддержанию суверенитета, безопасности и процветания наших государств.

Как отметил в разговоре Си Цзиньпин, китайско-российские отношения вступают в новый этап. Теперь наши страны должны разработать новый грандиозный план, чтобы эти отношения развивать и дальше.

