Мамы знают лучше? Пять признаков мужчины, от которого нужно уходить сразу

Деньги и статус не спасут, если рядом опасный человек.

Признаки мужчины, от которого уходить стоит сразу

Фото: 5-tv.ru

Life.ru: если мама советует уходить, то она видит тревожные знаки в отношениях

Наши мамы видели многое и прожили достаточно, чтобы точно знать: дорогие подарки, высокий доход и красивые слова не делают отношения безопасными. Именно поэтому они настораживаются раньше других и предупреждают дочерей, когда за внешним благополучием скрываются тревожные сигналы. Издание Life.ru рассказало о признаках, при которых мамы советуют не ждать и не искать оправданий.

Первый тревожный сигнал — показная щедрость в самом начале знакомства. Когда мужчина с первых встреч засыпает подарками, устраивает дорогие свидания и делает громкие жесты, мамы сразу видят подвох. Такое внимание нередко формирует чувство долга и привязывает эмоционально, заставляя мириться с тем, что в других обстоятельствах показалось бы недопустимым.

Второй признак — плохие слова о бывших женщинах. Если все прошлые партнерши выглядят в рассказах истеричками и виновницами разрывов, мамы понимают: ответственность всегда перекладывается на других. В таких историях нет анализа ошибок — только поиск оправданий. Как правило, рано или поздно новая женщина занимает в этом списке то же место.

Третий сигнал — контроль, который выдают за заботу. Постоянные звонки, вопросы о каждом шаге, требования быть на связи и недовольство личным временем сначала выглядят как внимание.

Четвертый признак — «шутки», после которых становится неприятно. Насмешки над внешностью, привычками или интересами под видом юмора постепенно подрывают уверенность в себе. Когда в ответ на обиду звучит: «Ты просто не понимаешь шуток», мамы сразу говорят, что это не юмор, а неуважение.

Пятый и самый опасный сигнал — повторяющийся цикл скандалов и примирений. Ссоры сменяются извинениями, обещаниями и временным спокойствием, за которым снова следует конфликт. Мамы предупреждают: если слова не подкрепляются поступками, изменений не будет.

Опытные женщины знают: такие признаки не исчезают со временем и не компенсируются деньгами или статусом. И если мама говорит, что нужно уходить, — чаще всего она видит то, что не заметно сквозь влюбленность.

