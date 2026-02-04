Пострадавшая при пожаре в школе Красноярска девочка попала в реанимацию

Школьница Арина Ахланова, пострадавшая при нападении на школу в Красноярске, была доставлена в реанимацию с ожогами до 20 процентов поверхности тела. Об этом сообщили родители девочки в беседе с 5-tv.ru.

По словам отца ученицы, у Арины пострадала правая сторона тела: обожжены рука, бок и нога. На текущий момент она находится в сознании и получает обезболивающую терапию. Поражения внутренних органов и дыхательных путей нет.

Как уточнил родитель, после инцидента Арина в шоковом состоянии и в сгоревшей футболке выбежала из школы и добралась до ближайшего магазина, где сотрудники вызвали скорую помощь.

Как рассказала мать школьницы, поджог произошел прямо во время урока. Одна из одноклассниц открыла дверь кабинета и бросила внутрь зажигательную смесь. В результате вспыхнул огонь, несколько детей получили ожоги.

Родители пострадавшей утверждают, что ранее нападавшая школьница не проявляла агрессии. Однако, по их словам, в последнее время поведение девочки изменилось. Она начала ходить в черной одежде с надписями: «Бога нет». При этом системной травли в классе не было.

Мать Арины отметила, что класс считался сплоченным, а классный руководитель уделял большое внимание атмосфере в коллективе. Мальчики могли «подтрунивать» над девочками, но в буллинг это не переходило.

«Такого, чтобы там кто-то кого-то <…> унижал, буллил, такого не было точно. У нас такой классный руководитель еще очень хороший. Он их все время так сплачивал», — поделилась мать пострадавшей.

Ранее 4 февраля ученица устроила поджог в одной из школ Красноярска. Возгорание было потушено силами учителей еще до прибытия пожарных.

В МВД сообщили, что школьница также ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток. Подозреваемая задержана.

Возбуждены уголовные дела. Как рассказали ученики школы, перед нападением восьмиклассница проводила в своем Telegram-канале опрос с вопросом, кого «устранить» — учителя химии или преподавателя истории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.