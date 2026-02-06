В Красноярске уволили директора школы после поджога, устроенного ученицей

Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 48 0

Она занимала должность с 2023 года.

В Красноярске уволили директора школы

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Пожар в школе в Красноярске

В Красноярске уволили директора школы после инцидента с поджогом

Директор школы № 153 в Красноярске, где восьмиклассница устроила поджог, была уволена. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным, опубликованным на официальном сайте комплекса «Покровский»,  возглавляла школу с ноября 2023 года. Помимо управленческих обязанностей, она также вела учебные занятия по биологии и химии.

В одной из школ Красноярска произошел тяжелый инцидент с участием несовершеннолетних. Ученица восьмого класса облила одноклассника бензином и подожгла его. У пострадавшего зафиксированы ожоги не менее чем на трети поверхности тела. В результате случившегося пострадали три человека, всех доставили в ожоговый центр Краевой клинической больницы. Видео с места происшествия публикует 5-tv.ru.

ЧП произошло в школе № 153. По предварительным данным, девочка пронесла в здание учебного заведения емкость с горючей жидкостью. Первоначально возгорание возникло в туалете, после чего ситуация переросла в более опасную фазу уже в учебном классе, где школьница облила бензином сверстника и подожгла его.

Очаг пожара занял около двух квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать силами сотрудников школы еще до прибытия пожарных расчетов.

Подросток получил ожоги спины, лица и конечностей второй и третьей степени, его одежда полностью выгорела. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, по имеющейся информации, угрозы жизни нет.

Нападавшую задержали непосредственно на месте происшествия. При осмотре ее рюкзака был найден молоток. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

