Названа возможная причина поджога школы Красноярска восьмиклассницей

Устроившую пожар в школе Красноярска восьмиклассницу травили в школе

Школьницу, устроившую поджог в одной из школ Красноярска, подвергали травле. Об этом сообщил источник в беседе с 5-tv.ru.

Эта версия сейчас рассматривается как одна из возможных причин произошедшего, окончательные мотивы устанавливают следователи.

Инцидент произошел в школе № 153. По предварительной информации, ученица пронесла в здание образовательного учреждения емкость с легковоспламеняющейся жидкостью.

Первый очаг возгорания возник в школьном туалете, после чего события продолжились уже в классе. Там девочка облила бензином своего одноклассника и подожгла его.

В результате происшествия подросток получил ожоги спины, лица и конечностей второй и третьей степени. Его одежда полностью сгорела. Пострадавший находится под наблюдением врачей. Угрозы для его жизни нет.

Также в больницу были доставлены еще двое детей.

Площадь пожара составила около двух квадратных метров. Сотрудникам школы удалось его ликвидировать силами до приезда пожарных.

После случившегося школьницу задержали. При осмотре ее вещей в сумке был обнаружен молоток. В настоящее время возбуждены уголовные дела. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, в том числе причины конфликта и возможную роль школьной травли.

