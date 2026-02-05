В Красноярском крае хотят запретить продажу горючего детям после поджога школы

В Красноярском крае подготовили нормативно-правовой акт, который запретит продажу горюче-смазочных и легковоспламеняющихся материалов несовершеннолетним. Об этом сообщил начальник управления губернатора региона по безопасности Александр Иванов на заседании краевого штаба в беседе с ТАСС.

Инициатива появилась на фоне резонансного инцидента в красноярской школе № 153, где восьмиклассница облила одноклассника бензином и подожгла его.

Что произошло в школе

По предварительным данным, школьница принесла в здание учебного заведения емкость с легковоспламеняющимся веществом. Сначала возгорание произошло в школьном туалете, после чего события переместились в класс. Там девочка облила бензином одного из учеников и подожгла его.

По словам очевидцев, огонь распространился очень быстро. Площадь пожара составила около двух квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать силами сотрудников школы еще до прибытия пожарных подразделений.

Основной пострадавший получил ожоги спины, лица и конечностей второй и третьей степени. Его одежда полностью выгорела. По имеющейся информации, угрозы для жизни нет, ребенку оказывается медицинская помощь.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в результате инцидента травмы получили пятеро несовершеннолетних и один учитель. В региональном Минздраве уточнили, что двое детей находятся в больнице с черепно-мозговыми травмами средней степени тяжести.

Школьницу задержали в здании школы. По данным МВД, девочка также бросила в класс горящую тряпку и наносила удары предметом, похожим на молоток.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Следственные действия продолжаются, правоохранительные органы устанавливают все причины и детали случившегося.

