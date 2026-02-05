«Скат-350М» напал на противника с воздуха. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие с помощью разведывательных беспилотников ежедневно отслеживают перемещения противника и не только.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Скат-350М» роты БПС 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» выполняют задачи по комплексной разведке и наведению огневых средств на запорожском направлении.
В ходе плановой воздушной разведки оператором БПЛА был обнаружен укрепленный опорный пункт противника с укрывшимся личным составом. Координаты цели были оперативно переданы на командный пункт, по которому был нанесен артиллерийский удар. Экипаж «Скат-350М» провел документальное подтверждение точного поражения живой силы противника в укрытиях.
Военнослужащие группировки «Днепр» с помощью разведывательных беспилотников ежедневно в режиме реального времени отслеживают перемещения противника, осуществляют корректировку огня реактивной и ствольной артиллерии, а также обеспечивают наведение FPV-дронов на выявленные цели. Это позволяет наносить высокоточные удары по объектам, живой силе и технике Вооруженных сил Украины.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 5 февр
- «Гиацинт-Б» поддержал огнем штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 февр
- ВС РФ освободили Староукраинку в Запорожской области и Степановку в ДНР
- 4 февр
- «Панцирь-С» на круглосуточном контроле. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 февр
- Расчет «Мста-б» громит ВСУ на правобережье Днепра. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 февр
- Операторы FPV-дронов сорвали две попытки ротации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 февр
- «Грады» непрерывно бьют по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 февр
- Охота на высоте: как работают мобильные противодроновые группы
- 2 февр
- Штурмовики отряда «Буран» раскрыли секреты своей тактики
- 2 февр
- Наши «Молнии» бьют ВСУ на краснолиманском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 февр
- Сводка с фронта: ВС РФ освободили 9 населенных пунктов за неделю
Читайте также
85%
Нашли ошибку?