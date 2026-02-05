Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Скат-350М» роты БПС 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» выполняют задачи по комплексной разведке и наведению огневых средств на запорожском направлении.

В ходе плановой воздушной разведки оператором БПЛА был обнаружен укрепленный опорный пункт противника с укрывшимся личным составом. Координаты цели были оперативно переданы на командный пункт, по которому был нанесен артиллерийский удар. Экипаж «Скат-350М» провел документальное подтверждение точного поражения живой силы противника в укрытиях.

Военнослужащие группировки «Днепр» с помощью разведывательных беспилотников ежедневно в режиме реального времени отслеживают перемещения противника, осуществляют корректировку огня реактивной и ствольной артиллерии, а также обеспечивают наведение FPV-дронов на выявленные цели. Это позволяет наносить высокоточные удары по объектам, живой силе и технике Вооруженных сил Украины.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

