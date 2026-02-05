Вкусно, но с побочкой: названы ускоряющие старение кожи продукты

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Они спазмируют и повреждают сосуды и межклеточный коллаген эпидермиса.

Какие продукты ускоряют старение кожи

Фото: 5-tv.ru

Врач Хамицева: Майонез и фастфуд ускоряют старение кожи

Продукты со скрытым сахаром, например, лимонады, майонез, фастфуд и полуфабрикаты ускоряют старение кожи. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала врач-терапевт Оксана Хамицева.

Как отметила эксперт, сахар запускает процесс гликирования, связывает волокна коллагена и эластина, тем самым ухудшая регенерацию кожи. Это в свою очередь приводит к появлению морщин.

Кроме того, на старение влияют продукты, содержащие трансжиры. Например, маргарин, майонез, соусы, фастфуд и пирожные. Повышение холестерина спазмирует сосуды и нарушает питание кожи.

Негативное влияние на организм оказывают и полуфабрикаты, переработанное мясо в виде колбас или сосисок. Врач объяснила, что в них содержится сахар и пищевые добавки, которые повреждают сосуды и межклеточный коллаген эпидермиса.

Хамицева также отметила и вред кофе в большом количестве, поскольку это приводит к обезвоживанию кожи и появлению морщин. Допустимы одна-две чашки заварного напитка в день.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, самым опасным углеводом в мире является промышленный крахмал. Он провоцирует резкие скачки глюкозы в крови, способствует развитию резистентности к инсулину, ожирению печени и накоплению опасного висцерального жира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

