Отменить Россию не получается и в музыкальном мире. Наши артисты остаются востребованными и за рубежом. На мировые площадки все чаще выходят представители новых поколений. В том числе воспитанники петербургского Дома музыки, который празднует свое 20-летие.

За годы работы он стал настоящей кузницей талантов. Выпускники — многократные лауреаты конкурсов и любимцы публики, покорившие большую сцену. Только в России было организовано свыше двух тысяч выступлений и мастер-классов. К юбилею Дома музыки тоже подготовили серию грандиозных концертов. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.

Один из самых известных в мире концертов для солирующей виолончели с оркестром Антонина Дворжака. На сцене маэстро Сергей Ролдугин и прославленный коллектив петербургской филармонии. Вечер, ради которого приезжают из других городов, и на который не достать билет.

— Я из Москвы. Я счастлива безумно. Потрясающе!

— Прекрасный концерт!

Этот концерт в филармонии — один из многих, приуроченных к юбилею петербургского Дома музыки, уникальной культурной и образовательной лаборатории и настоящей фабрики звезд классической сцены.

«Ради чего мы все делаем? Вот это все здесь происходит, здесь рождается. Концертный зал, приходят сюда молодые, которые заявляют о себе», — говорит народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

А ведь 20 лет назад скептики говорили: зачем Петербургу, где есть музыкальные школы, консерватория, филармония и всемирно известные театры, еще и Дом музыки. Но Сергей Ролдугин убеждал: нужно место, которое все это объединит, будет искать одаренных музыкантов, учить их и давать возможность выступать на лучших сценах.

«Критерий наш единственный — это талант. Мы должны поддерживать таланты. Мы должны их поддерживать и дать им возможность реализоваться», — отмечает Сергей Ролдугин.

Много сил понадобилось, чтобы отреставрировать дворец Великого князя Алексея Александровича, но Петербургу вернули его архитектурную жемчужину и создали в его стенах Дом музыки, солисты которого сегодня известны во всем мире.

«По-настоящему молодежь стал поддерживать именно Дом музыки в развитии карьеры, в становлении», — заметил заслуженный артист России, солист Санкт-Петербургского Дома музыки Павел Милюков.

Такую поддержку в начале и в течение всего творческого пути получал и всемирно известный сегодня пианист Мирослав Култышев. Редкие архивные кадры — тогда еще совсем молодой музыкант готовится выступить с оркестром и обсуждает с Ролдугиным-дирижером, как они будут исполнять Чайковского.

«Это огромная часть моей жизни. Это 20 лет концертов, это 20 лет поддержки. Профессиональной и человеческой», — сказал заслуженный артист России, солист Санкт-Петербургского Дома музыки Мирослав Култышев.

За все эти годы в России и за рубежом состоялось больше трех тысяч концертов с участием воспитанников этого уникального учреждения.

«Из того, что навсегда мне запомнилось, это была поездка в Японию после конкурса Чайковского благодаря тоже Дому музыки, где удалось выступить успешно», — поделился солист Санкт-Петербургского Дома музыки, студент московской консерватории Федор Освер.

На сцену попадают лучшие. Совершенствовать мастерство молодых музыкантов помогают многочисленные образовательные проекты. В особняке на Мойке берет свой исток проект-первенец Дома музыки — «Река талантов». Этой осенью уже 20-й сезон.

«Колоссальная работа, совершенно колоссальная. По объему, по охвату территорий, по охвату детей, да и не только детей», — заметил заслуженный артист России, ректор ЦМШ Валерий Пясецкий.

«Высшие исполнительские курсы», как камертон, очень тонко настраивают технику музыкантов. И, конечно, «Летняя академия». За все эти годы совершенно бесплатно бесценный опыт у признанных мастеров во всех проектах Дома музыки переняли почти 3,5 тысячи талантливых музыкантов. И эта уникальная система образования масштабируется в рамках всей страны: в том числе и в Сириусе.

«Когда три поколения музыкантов на одной сцене — это как раз модель Санкт-Петербургского Дома музыки. Это модель Сергея Павловича. Вы знаете, вот этот подход и работа с талантами есть только в России», — уточняет председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

К юбилею Дома музыки приурочен старт цикла «Мастера» — на одной сцене педагоги и солисты, ставшие звездами. Один из концертов прошел в Николаевском дворце.

Он теперь тоже часть Дома музыки. Большее пространство дает больше возможностей для развития молодых музыкантов. Здесь также будут проходить мастер-классы и концерты, а часть зданий отданы музыкальной школе при консерватории.

Уже сейчас здесь проходят тематические выставки. Крупнейшее в стране издательство специализированной литературы «Музыка», ставшее вновь государственным, представляет свои книги. Его методическую работу будет курировать маэстро Сергей Ролдугин. Это крайне важно. Чтобы такая литература создавалась под редакцией признанных корифеев. Среди них, без сомнения, в будущем окажутся и воспитанники Дома музыки.

