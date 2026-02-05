Россия вернула 157 военнослужащих и троих гражданских из украинского плена

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 568 0

Обмен произошел при посредничестве ОАЭ и США.

Как прошел обмен пленными между РФ и Украиной 5 февраля

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Российская сторона вернула на родину 157 своих военнослужащих, находившихся в украинском плену. Взамен были переданы 157 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Обмен состоялся 5 февраля с территории, подконтрольной Киеву.

«Кроме того, возвращены трое граждан Российской Федерации — жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом, которые будут доставлены домой», — сообщили в Минобороны РФ.

В настоящее время все освобожденные россияне находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

В организации возвращения российских военнослужащих ключевую гуманитарную роль сыграли посредники — Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты Америки. После первичной помощи все россияне будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.

