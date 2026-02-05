Родилась в рубашке: в Москве девушка спрыгнула с 10 этажа и выжила

В Москве девушка спрыгнула с 10 этажа и выжила

Школьница выпала из окна квартиры на десятом этаже дома на улице Верхние Поля в Москве и выжила. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что 16-летняя москвичка приземлилась в высокий сугроб. Девушку обнаружили сотрудники салона красоты. Они занесли ее в помещение и вызвали скорую.

По информации источника, скорая приехала быстро, и девушку госпитализировали в медицинское учреждение. Она находится в реанимации. У девушки повреждены внутренние органы.

По словам матери пострадавшей, школьница находилась на учете в психоневрологическом диспансере. Последнее время у нее были депрессивные мысли, и она чувствовала себя ненужной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петрозаводске 13-летняя школьница погибла после падения с девятого этажа. После падения девочка приземлилась на козырек подъезда. Очевидцы случившегося незамедлительно вызвали экстренные службы. К моменту прибытия спасателей отец пострадавшей уже снял ребенка с козырька и перенес внутрь подъезда.

Сотрудники спасательной службы дождались приезда бригады скорой медицинской помощи и оказали содействие в транспортировке девочки в автомобиль медиков. Врачи продолжили оказывать ей экстренную помощь, однако спасти школьницу не удалось — она скончалась от полученных травм.

