Родилась в рубашке: в Москве девушка спрыгнула с 10 этажа и выжила

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 55 0

Москвичка приземлилась в высокий сугроб.

В Москве девушка спрыгнула с 10 этажа и выжила

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве девушка спрыгнула с 10 этажа и выжила

Школьница выпала из окна квартиры на десятом этаже дома на улице Верхние Поля в Москве и выжила. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что 16-летняя москвичка приземлилась в высокий сугроб. Девушку обнаружили сотрудники салона красоты. Они занесли ее в помещение и вызвали скорую.

По информации источника, скорая приехала быстро, и девушку госпитализировали в медицинское учреждение. Она находится в реанимации. У девушки повреждены внутренние органы.

По словам матери пострадавшей, школьница находилась на учете в психоневрологическом диспансере. Последнее время у нее были депрессивные мысли, и она чувствовала себя ненужной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петрозаводске 13-летняя школьница погибла после падения с девятого этажа. После падения девочка приземлилась на козырек подъезда. Очевидцы случившегося незамедлительно вызвали экстренные службы. К моменту прибытия спасателей отец пострадавшей уже снял ребенка с козырька и перенес внутрь подъезда.

Сотрудники спасательной службы дождались приезда бригады скорой медицинской помощи и оказали содействие в транспортировке девочки в автомобиль медиков. Врачи продолжили оказывать ей экстренную помощь, однако спасти школьницу не удалось — она скончалась от полученных травм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:08
Искусство на линии фронта: балерина станцевала для бойцов группировки «Запад»
21:05
Уиткофф назвал конструктивным второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби
20:53
Семь километров льда: у берегов Крыма обнаружили «черноморский айсберг»
20:43
Родилась в рубашке: в Москве девушка спрыгнула с 10 этажа и выжила
20:36
За лишние билеты — компенсация: в РФ обсуждают наказание за овербукинг
20:24
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов

Сейчас читают

«Это бриллианты»: Татьяна Голикова о народах России
Наследство Баталовых: что достанется дочери Марии и могут ли на него покуситься мошенники
Мошенники на это клюют: Мария Баталова в зоне риска после смерти матери
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео