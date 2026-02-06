ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Брянской области

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Противник использовал HIMARS.

ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Брянска

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Минувшей ночью боевики киевского режима нанесли удар по энергетической инфраструктуре Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его информации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали реактивные системы американского производства HIMARS и беспилотники. В результате массированного удара несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены. Однако благодаря оперативной работе энергетиков удалось в короткие сроки устранить все повреждения, уточнил Александр Богомаз.

С момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны противника. Чаще всего от обстрелов страдают жители приграничных территорий. ВСУ применяют не только дроны, но и ракетное оружие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки ВСУ в Белгородской области повреждена инфраструктура. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее устранить все повреждения. 

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

