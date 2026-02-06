«Конструктивная и сложная работа»: Песков о продолжении переговоров по Украине

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 22 0

Второй этап трехсторонних контактов в Абу-Даби продлился два дня.

Песков: работа по Украине будет продолжена после встреч в Абу-Даби

Работа по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена после проведения трехсторонних дипломатических встреч в Абу-Даби. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Два дня велась работа. Работа конструктивная и одновременно очень сложная. Она будет продолжена», — сказал официальный представитель Кремля в ходе брифинга.

Очередная фаза переговоров между Россией, США и Украиной в столице Объединенных Арабских Эмиратов началась днем 4 февраля. Анонсируя новый этап, Песков заявлял, что контакты планировалось выстроить в несколько шагов — провести работу в профильных группах, а затем организовать общую встречу с целью сверки позиций и совместного обсуждения решений между представителями Москвы, Киева и Вашингтона.

Ранее первый этап трехсторонних переговоров также прошел в Абу-Даби. Его результаты положительно оценили как российская, так и американская стороны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров также назвал прошедшие переговоры продуктивными.

