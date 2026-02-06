Жена Нурлана Сабурова начала распродавать брендовые вещи в соцсетях

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Ее мужу запретили въезд в РФ на 50 лет.

Жена Нурлана Сабурова начала распродавать брендовые вещи

Фото: Instagram*/saburova_diana

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Диана Сабурова начала распродавать брендовые вещи в соцсетях

Жена комика Нурлана Сабурова — Диана — еще 5 февраля начала распродавать свои брендовые вещи в социальных сетях.

Так, в четверг женщина опубликовала пост с фотографиями вещей и ссылкой на известную российскую платформу для размещения бесплатных объявлений. Среди выставленных на продажу предметов упоминаются молочный пиджак и гороховый костюм брендов дорогого сегмента, а также несколько люксовых сумок.

Ранее стало известно, что комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Мера носит превентивный характер и обусловлена необходимостью соблюдения российского законодательства.

В пятницу, 6 февраля, юмориста задержали в московском аэропорту Внуково по прилете из Дубая. Уточняется, что Сабурова отвели в отдельное помещение, где ему выдали документ о запрете на въезд в РФ, который вступил в силу 30 января 2026 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Нурлан Сабуров отказался от оформления российского гражданства, объясняя это возможными «коммерческими рисками».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:39
Лавров назвал покушение на Алексеева подтверждением курса Киева на срыв диалога
15:20
«Конструктивная и сложная работа»: Песков о продолжении переговоров по Украине
15:17
Жена Нурлана Сабурова начала распродавать брендовые вещи в соцсетях
15:02
«Может, еще драму выдаст»: Эвелина Бледанс об актерской карьере Бузовой
14:44
«Угроза саморазрушения»: Сергей Лавров предсказал будущее ОБСЕ
14:36
«Нет законов»: Марии Баталовой не разрешали подписывать документы из-за болезни

Сейчас читают

«Нет законов»: Марии Баталовой не разрешали подписывать документы из-за болезни
«Участковый ошибся в протоколе»: почему Гитану Леонтенко долго не могли похоронить
В Москве началась церемония прощания с Гитаной Леонтенко
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео