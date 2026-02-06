Жена Нурлана Сабурова начала распродавать брендовые вещи в соцсетях

Диана Сабурова начала распродавать брендовые вещи в соцсетях

Жена комика Нурлана Сабурова — Диана — еще 5 февраля начала распродавать свои брендовые вещи в социальных сетях.

Так, в четверг женщина опубликовала пост с фотографиями вещей и ссылкой на известную российскую платформу для размещения бесплатных объявлений. Среди выставленных на продажу предметов упоминаются молочный пиджак и гороховый костюм брендов дорогого сегмента, а также несколько люксовых сумок.

Ранее стало известно, что комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Мера носит превентивный характер и обусловлена необходимостью соблюдения российского законодательства.

В пятницу, 6 февраля, юмориста задержали в московском аэропорту Внуково по прилете из Дубая. Уточняется, что Сабурова отвели в отдельное помещение, где ему выдали документ о запрете на въезд в РФ, который вступил в силу 30 января 2026 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Нурлан Сабуров отказался от оформления российского гражданства, объясняя это возможными «коммерческими рисками».

