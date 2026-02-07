Выстрел в спину: что известно о покушении на генерала Алексеева

В Москве пытались убить первого замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Киллер сделал несколько выстрелов в спину своей жертве и скрылся. Генерала госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Покушение произошло на следующий день после окончания трехсторонних переговоров об урегулировании украинского конфликта в Абу-Даби. Примечательно, что в них участвовал непосредственный руководитель Алексеева. Что еще известно к этой минуте и какие версии отрабатывает следствие — расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Территория дома, в котором живет Алексеев, частично оцеплена. В подъезд, где произошло покушение, попасть невозможно. Сейчас там работают следователи, полицейские и спецслужбы, он заблокирован.

Преступник спустился с 25-го этажа, генерал был на 24-м у порога своей квартиры. Соседи слышали несколько громких хлопков. Когда вышли на лестничную площадку, увидели, что тот ранен. Тут же вызвали скорую — его экстренно госпитализировали.

«Все слышали. Все жильцы выскочили на лестничную площадку. Я уже подскочила в тот момент, когда его жена вызывала скорую, полицию», — рассказала соседка Владимира Алексеева.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев — это военачальник первого ряда, заместитель начальника разведуправления Генштаба. Его ведомство играет важнейшую роль в спецоперации. Но и это еще не все. Он правая рука Игоря Костюкова, который возглавляет нашу переговорную группу в Абу-Даби. И возможно, все это — очередная попытка переговоры сорвать.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский сделал громкое заявление. Признался, что во время встречи с главой Службы безопасности Украины согласовал новые операции против России.

«Утвердил новые задачи для СБУ. Новые боевые операции. Мы и дальше будем ослаблять врага», — сказал он.

И тут любопытно: ведь именно СБУ уже не первый год занимается диверсиями и терактами на территории нашей страны.

«Нападение на Алексеева негативно скажется на переговорах. Он пытался хотя бы частично выстраивать доверие сторон, хотя в условиях войны это сложно. Покушение на еще одного генерала может ухудшить ситуацию», — отметил политический обозреватель из Германии Карстен Хэдлер.

Это не первое покушение на наших военачальников. В декабре террористы СБУ устроили взрыв у дома главы Управления оперативной подготовки Вооруженных сил Фанила Сарварова, в мае погиб Герой России Заур Гуциев. В декабре 2024-го в результате теракта украинских спецслужб был убит генерал Игорь Кириллов. Он сделал достоянием общественности данные о биолабораториях на Украине и разработке Киевом «грязной бомбы».

«Это типичная тактика СБУ, тактика Зеленского — организация терактов против высокопоставленных офицеров министерства обороны, спецслужб и героев СВО. Он рассчитывает или так объясняет свою активность тем, что он внесет некую сумятицу, некий раскол в правящее руководство, в ГРУ», — объяснил Андрей Попов, член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа».

Нападение на Алексеева, как и прежде, тщательно спланировано с участием спецслужб, возможно и западных.

«Ответственность лежит не только на Украине, но и на западных военных структурах. Украина сейчас не действует одна, она всегда действует при поддержке других сил, особенно Великобритании», — подчеркнул итальянский журналист Винченцо Лоруссо.

Каждый раз, когда Россия перестает бить по киевской энергетике и приближается к потенциальной возможности заключить мир, Украина совершает очередной теракт. Из этого в МИД РФ сделали выводы.

«Нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные в свою очередь на срыв переговорного процесса, и режима, готового сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от США в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На поле боя у России преимущество, украинская экономика уже банкрот, энергетики почти нет. И понятно, в чью сторону склоняется чаша весов в Абу-Даби. Война для режима Зеленского — единственная форма самосохранения. И ради того, чтобы хоть ненадолго удержать власть, он не брезгует терактами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX