Опубликованы кадры допроса исполнителя и соучастника покушения на генерала Алексеева
Преступники признали вину.
Опубликованы кадры допроса исполнителя покушения на генерала Алексеева
Опубликованы кадры допроса исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбы и его соучастника Виктора Васина. Их показала ЦОС ФСБ России.
По имеющимся данным, в августе 2025 года Корбу завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Тогда же они отправили его в Москву, где тот должен был следить за объектами и людьми. За это Корба получал две тысячи долларов в месяц.
В декабре он получил задание убить Владимира Алексеева. После совершения преступления киллер, по его словам, должен был вернуться на Украину по следующему маршруту: Москва — Дубай — Румыния — Киев. В случае удачного покушения СБУ обещала выплатить Корбе еще 30 тысяч долларов.
Также исполнитель покушения на Алексеева заявил, что на Украине он должен был встретиться с высокопоставленными сотрудниками СБУ, от которых получал задания.
Ранее 5-tv.ru писал, что исполнитель и пособник покушения на генерала Алексеева были задержаны. После совершения преступления Корба вылетел в Дубай, где его арестовали и доставили в Москву.
