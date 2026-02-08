Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в задержании покушавшегося на генерала Алексеева
Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ было совершено 6 февраля в Москве.
Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в задержании подозреваемого в причастности к теракту против генерал-лейтенанта ВС РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ, в ходе которого выразил благодарность за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала Алексеева.
Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева было совершено 6 февраля в Москве. В жилом здании на Волоколамском шоссе в Москве исполнитель покушения Любомир Корба по заданию украинских спецслужб три раза выстрелил в генерал-лейтенанта российской армии Владимира Алексеева. Киллер скрылся с места происшествия, пострадавшему офицеру оказали помощь в столичной больнице, позже он пришел в сознание.
Стрелявшего в офицера, задержали в Дубае (ОАЭ) и выдали России. Также был задержан пособник киллера. Еще одна пособница — Зинаида Серебрицкая — выехала на Украину.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно об исполнителе и пособниках покушения на генерала Алексеева.
