Задержанные за покушение на генерала Алексеева Корба и Васин признали вину

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 45 0

СБУ обещали выплатить Корбе 30 тысяч долларов.

Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину

Фото: © РИА Новости/ФСБ РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева

Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. Об этом сообщили в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что соучастник покушения Виктор Васин заранее арендовал квартиру для конспиративного проживания своего друга — киллера Любомира Корбы. Его сотрудники СБУ завербовали в августе прошлого года. Тогда тот находился в своем родном городе Тернополе.

Корба прибыл в Россию за полгода до покушения на генерала Алексеева. Киллер въехал на территорию РФ по следующему маршруту: Киев — Кишенев — Тбилиси — Москва.

СБУ обещали выплатить Корбе 30 тысяч долларов в случае успешного покушения на Алексеева. Кроме Васина, совершить преступление киллеру помогала женщина — Зинаида Серебрицкая. Ей удалось выехать на Украину. Розыскные мероприятия продолжаются.

Рапнее 5-tv.ru писал, что стрелявший в Алексеева Любомир Корба действовал по заданию украинских спецслужб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева
9 февр
Покушение на генерала Алексеева: что известно о киллере и его пособниках
8 февр
Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в задержании покушавшегося на генерала Алексеева
8 февр
Знали друг друга 20 лет: что известно об исполнителе и пособниках покушения на генерала Алексеева
8 февр
Стрелявший в Алексеева Любомир Корба действовал по заданию украинских спецслужб
8 февр
Пистолет с глушителем и 15 экспертиз: раскрыты детали покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
8 февр
ФСБ опубликовала видео с исполнителем покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
7 февр
Генерал-лейтенант Алексеев пришел в сознание после покушения
7 февр
Выстрел в спину: что известно о покушении на генерала Алексеева
-13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:35
Россиянам могут выделить отдельную очередь в аэропортах
9:26
Мошенники обновили схему обмана о переводе денег на «безопасный счет»
9:24
Задержанные за покушение на генерала Алексеева Корба и Васин признали вину
9:18
Названы подарки, которые могут разрушить отношения в День влюбленных
9:10
Не омолодили, а изуродовали: что делать, если косметолог испортил лицо
9:10
Есть специальный сайт: мошенники начали обманывать россиян по новой схеме

Сейчас читают

Конец эпохи картона: спортсмены смогут заниматься сексом на Олимпиаде
Дима Билан ходит с охраной накануне сольного концерта: «Нужно быть осторожнее»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео