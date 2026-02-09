Задержанные за покушение на генерала Алексеева Корба и Васин признали вину

Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. Об этом сообщили в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что соучастник покушения Виктор Васин заранее арендовал квартиру для конспиративного проживания своего друга — киллера Любомира Корбы. Его сотрудники СБУ завербовали в августе прошлого года. Тогда тот находился в своем родном городе Тернополе.

Корба прибыл в Россию за полгода до покушения на генерала Алексеева. Киллер въехал на территорию РФ по следующему маршруту: Киев — Кишенев — Тбилиси — Москва.

СБУ обещали выплатить Корбе 30 тысяч долларов в случае успешного покушения на Алексеева. Кроме Васина, совершить преступление киллеру помогала женщина — Зинаида Серебрицкая. Ей удалось выехать на Украину. Розыскные мероприятия продолжаются.

Рапнее 5-tv.ru писал, что стрелявший в Алексеева Любомир Корба действовал по заданию украинских спецслужб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.