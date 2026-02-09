Задержанные за покушение на генерала Алексеева Корба и Васин признали вину

СБУ обещали выплатить Корбе 30 тысяч долларов.
Фото: © РИА Новости/ФСБ РФ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. Об этом сообщили в ФСБ.
В ведомстве уточнили, что соучастник покушения Виктор Васин заранее арендовал квартиру для конспиративного проживания своего друга — киллера Любомира Корбы. Его сотрудники СБУ завербовали в августе прошлого года. Тогда тот находился в своем родном городе Тернополе.
Корба прибыл в Россию за полгода до покушения на генерала Алексеева. Киллер въехал на территорию РФ по следующему маршруту: Киев — Кишенев — Тбилиси — Москва.
СБУ обещали выплатить Корбе 30 тысяч долларов в случае успешного покушения на Алексеева. Кроме Васина, совершить преступление киллеру помогала женщина — Зинаида Серебрицкая. Ей удалось выехать на Украину. Розыскные мероприятия продолжаются.
Рапнее 5-tv.ru писал, что стрелявший в Алексеева Любомир Корба действовал по заданию украинских спецслужб.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 9 февр
- Покушение на генерала Алексеева: что известно о киллере и его пособниках
- 8 февр
- Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в задержании покушавшегося на генерала Алексеева
- 8 февр
- Знали друг друга 20 лет: что известно об исполнителе и пособниках покушения на генерала Алексеева
- 8 февр
- Стрелявший в Алексеева Любомир Корба действовал по заданию украинских спецслужб
- 8 февр
- Пистолет с глушителем и 15 экспертиз: раскрыты детали покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
- 8 февр
- ФСБ опубликовала видео с исполнителем покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
- 7 февр
- Генерал-лейтенант Алексеев пришел в сознание после покушения
- 7 февр
- Выстрел в спину: что известно о покушении на генерала Алексеева
85%
Нашли ошибку?