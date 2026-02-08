Стрелявший в Алексеева Любомир Корба действовал по заданию украинских спецслужб

Суд арестовал исполнителя покушения.
Гражданин РФ Любомир Корба, стрелявший в генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, приехал в Москву в конце 2025 года по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в СК.
Сейчас мужчина арестован. Ему предъявили обвинение о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
По данным ведомства, Любомир Корба родился в Тернопольской области Украинской ССР. После покушения на российского военного он решил скрыться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где его задержали и доставили в Москву.
Также в СК сообщили, что Любомир Корба стрелял в Алексеева из пистолета Макарова с глушителем. В обойме у преступника было три патрона, которые он все использовал.
Совершить покушение на генерала Любомиру Корбе помогали пособники — Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Мужчину задержали, а женщине удалось скрыться на Украине.
Ранее 5-tv.ru писал, что исполнитель и пособник покушения на генерала Алексеева были задержаны. Розыск организаторов продолжается.
