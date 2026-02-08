Стрелявший в Алексеева Любомир Корба действовал по заданию украинских спецслужб

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 116 0

Суд арестовал исполнителя покушения.

Стрелявший в Алексеева действовал по заданию Украины

Фото: © РИА Новости/ФСБ РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гражданин РФ Любомир Корба, стрелявший в генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, приехал в Москву в конце 2025 года по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в СК.

Сейчас мужчина арестован. Ему предъявили обвинение о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По данным ведомства, Любомир Корба родился в Тернопольской области Украинской ССР. После покушения на российского военного он решил скрыться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где его задержали и доставили в Москву.

Также в СК сообщили, что Любомир Корба стрелял в Алексеева из пистолета Макарова с глушителем. В обойме у преступника было три патрона, которые он все использовал.

Совершить покушение на генерала Любомиру Корбе помогали пособники — Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Мужчину задержали, а женщине удалось скрыться на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что исполнитель и пособник покушения на генерала Алексеева были задержаны. Розыск организаторов продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:17
С посольства Украины в Москве взыскали 5,5 млн рублей за свет
12:00
«Я недостаточно хорош»: как негативные убеждения управляют нашей жизнью
11:52
Важная социальная инициатива: как рестораны Москвы поддерживают участников СВО
11:30
Стрелявший в Алексеева Любомир Корба действовал по заданию украинских спецслужб
11:16
Пистолет с глушителем и 15 экспертиз: раскрыты детали покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
11:00
Четыре года унижений, работа уборщицей и смерть любимого: непростая судьба Анны Ардовой

Сейчас читают

Все ради донатов: мужчина изнасиловал семилетнюю дочь в прямом эфире
«Ему нечем было болеть»: Павлиашвили вспомнил последний разговор с Цоем перед гибелью
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео