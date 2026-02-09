Покушение на генерала Алексеева: что известно о киллере и его пособниках

Стали известны новые детали в громком деле о покушении на генерала Владимира Алексеева. Установлены вероятные пособники киллера, а также подробный план их действий. Банда действовала по заданию Киева. Стрелявший — уроженец Украины Любомир Корба — был задержан в Дубае и доставлен в Москву. Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за сотрудничество и помощь в поимке преступника.

О том, кто еще может стоять за этим покушением — корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Чартерный рейс и отдельное спецобслуживание с сотрудниками ФСБ. Так из солнечных Эмиратов обратно в Москву экстрадировали Любомира Корбу — непосредственного исполнителя покушения на первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Темная куртка, балаклава, натянутый капюшон: 66-летний киллер, кажется, предусмотрел все элементы конспирации, но не помогло. Его вычислили по камерам наблюдения возле дома, где он совершил покушение.

Вот он заходит в подъезд и направляется к лифту. Сначала поднимается на 25-й, потом спускает ниже, поджидая генерала возле квартиры.

«24 этаж. Именно здесь киллер и застал свою жертву прямо у порога его квартиры произведя сразу несколько выстрелов. После стрельбы возвращается обратно и, судя по всему, тем же путем — на лифте», — рассказал корреспондент.

Преступник не спеша уходит, на ходу закапывая пистолет в сугробе.

Набор киллера небогатый. Пистолет Макарова с глушителем и всего три патрона. От остальных вещей Корба избавляется, выбросив их на помойку. С места преступления он скрылся на общественном транспорте. А далее — аэропорт и рейс в Арабские Эмираты.

«В результате мер, принятых оперативными сотрудниками ФСБ, МВД России и следователями Следственного комитета, а также компетентными органами Объединенных Арабских Эмиратов, фигурант задержан и доставлен в Российскую Федерацию. Установлено, что Корба прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как стало известно, киллер действовал не один. Были пособники. «Инженер связи» в отставке Виктор Васин поддерживал экстремистские организации, занимался предпринимательством, набрал немало долгов… С Любомиром Корбой он был знаком около 20 лет.

«Она моталась везде… Крым, Украина, Москва… Вот так по кругу», — рассказал сосед третьей участницы покушения Зинаиды Серебрицкой.

Свой дом в ЛНР она выставила на продажу и уехала в Москву. Украинские спецслужбы поселили ее в тот же ЖК, где живет Владимир Алексеев. Собирала про него информацию, пыталась узнать код от домофона.

«О, совершенно очевидно, что за этим стоит Украина. Украина проигрывает войну. Она проигрывает уже давно. Они совершили несколько покушений и убийств на территории России», — заявил политолог Марк Лоу.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев — это военачальник первого ряда, заместитель начальника разведуправления Генштаба. А еще он правая рука Игоря Костюкова, который возглавляет нашу переговорную группу в Абу-Даби. И, возможно, все это — очередная попытка переговоры сорвать. В этом заинтересован лично Зеленский.

«Утвердил новые задачи для СБУ. Новые боевые операции. Мы и дальше будем ослаблять», — заявил президент Украины.

Это не первое покушение на наших военачальников. В декабре террористы СБУ устроили взрыв у дома главы Управления оперативной подготовки Вооруженных сил Фанила Сарварова, в мае погиб Герой России Заур Гуциев. В декабре 2024-го в результате теракта украинских спецслужб был убит генерал Игорь Кириллов.

«Зеленский делает те или иные заявления, суть которых заключается в том, что они проводили подобную диверсионно-террористическую деятельность, проводят и будут проводить, поэтому в этом факте нет абсолютно ничего удивительного. Здесь нужно отдать должное нашим спецслужбам, потому что большая часть подобных терактов предупреждается заранее», — пояснил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

Нападение на Алексеева, как и прежде, тщательно спланировано с участием спецслужб, возможно, и западных.

«Все подпольные операции, а также террористические действия, которые мы наблюдаем на протяжении последних лет, осуществляются в тесной координации между ЦРУ, MI6 и украинскими спецслужбами — СБУ или ГУР. Таким образом, речь идет не только об ответственности режима Зеленского, но и задействовании всей инфраструктуры США и Великобритании в сфере тайных операций», — заявил политолог Эммануэль Леруа.

Так или иначе, операция украинских и западных спецслужб провалилась. Состояние генерала стабилизировалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.