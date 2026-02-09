Исполнителя покушения на Алексеева готовили в Киеве и платили криптовалютой

Начинаем с новых ключевых деталей в деле о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве. Как признался напавший на него Любомир Корба, он выполнял задание СБУ. За убийство ему обещали 30 тысяч долларов. До приезда в Москву злоумышленник прошел стрелковую подготовку в Киеве, а в августе прошлого года был заброшен в Россию. Подробности — в материале корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Сегодня суд избирает меру пресечения Виктору Васину — пособнику киллера, завербованного украинскими спецслужбами. За сухими процессуальными формулировками скрывается тщательно спланированная спецоперация, которая впоследствии возможно будет квалифицирована как теракт.

Расследование рисует картину многоходовой операции, где жизнь российского военачальника оценили в 30 тысяч долларов, а шпионаж оплачивался ежемесячной криптовалютной зарплатой. Согласно оперативным данным и признательным показаниям, непосредственный исполнитель, уроженец Украины, был завербован офицером СБУ еще в августе 2025 года. Контакт был установлен на территории Украины, в Тернополе. После прохождения инструктажа будущий киллер запутанным маршрутом был переправлен в Россию, о чем подозреваемый сообщил на допросе.

«Я был направлен в город Москву для слежки за людьми, информацию о которых мне присылали по телефону. Платили две тысячи долларов в месяц. В декабре мне поступило указание по ликвидации генерала ГРУ Алексеева», — заявил Любомир Корба.

Для конспиративного проживания в Москве сообщник, Виктор Васин, арендовал жилье. Именно эта квартира, как установили следователи, стала штабом для наблюдения за генералом Алексеевым. За отслеживание маршрутов и режима дня высокопоставленного военнослужащего исполнитель регулярно получал вознаграждение в криптовалюте — метод, призванный максимально затруднить отслеживание финансирования.

«Он обратился ко мне с просьбой оказать ему содействие в съеме временного жилья, конспиративной квартиры, и приобретении проездных документов», — сказал Виктор Васин.

Параллельно подключились польские спецслужбы, введя в операцию сына Корбы, проживающего в Польше. Вскоре, как утверждают задержанные, от куратора из СБУ поступил прямой приказ о физическом устранении генерала. Важную роль в планировании операции играла еще одна фигурантка дела — Зинаида Серебрицкая. Она арендовала квартиру прямо в доме генерала Алексеева и активно следила за всеми его передвижениями. Исполнитель, вооружившись пистолетом с глушителем, приступил к реализации плана; в подъезд он смог зайти благодаря электронному ключу, который выдала сообщница.

В тот же день Серебрицкая вылетела в Стамбул, а после — на Украину. Киллер попытался скрыться в Объединенных Арабских Эмиратах. Информация о преступнике была оперативно передана иностранным партнерам, что привело к его моментальному задержанию и последующей выдаче российским спецслужбам. Вместе с непосредственным исполнителем был арестован и его пособник, Виктор Васин. По данным следствия, оба задержанных в ходе оперативно-розыскных и следственных действий дали подробные признательные показания, полностью изложив схему своей работы на украинскую разведку.

Сегодня суд будет решать, в каких условиях Виктор Васин будет ожидать приговора по делу, которое в правоохранительных органах называют одним из наиболее резонансных в практике противодействия диверсионно-террористическим группам.

