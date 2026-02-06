Экс-замминистра юстиции Тропин найден мертвым в квартире в Москве

Бывший заместитель министра юстиции РФ Сергей Тропин утонул в ванне в своей квартире в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Инцидент произошел в Москве, в квартире Тропина на Пресне. Его тело обнаружили в ванне», — сказал источник.

В правоохранительных органах агентству РИА Новости сообщили, что смерть Тропина не носит криминальный характер. Подробности трагедии уточняются.

Сергей Тропин был назначен на должность заместителя министра юстиции РФ в 1996 году.

