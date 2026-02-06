Экс-замминистра юстиции Тропин найден мертвым в квартире в Москве

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 211 0

Он был назначен на пост заместителя министра юстиции в 1996 году.

Что известно о смерти экс-замминистра юстиции Тропина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший заместитель министра юстиции РФ Сергей Тропин утонул в ванне в своей квартире в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Инцидент произошел в Москве, в квартире Тропина на Пресне. Его тело обнаружили в ванне», — сказал источник.

В правоохранительных органах агентству РИА Новости сообщили, что смерть Тропина не носит криминальный характер. Подробности трагедии уточняются.

Сергей Тропин был назначен на должность заместителя министра юстиции РФ в 1996 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Омске 13-летняя школьница убедила подругу вместе совершить суицид, но выжила в отличие от одноклассницы. Трагедия произошла 25 января. Ученица седьмого класса одной из школ в Омске подговорила подругу совершить суицид, находясь у одноклассницы дома. Когда родители девочки ушли, несовершеннолетние совершили попытку самоубийства. Одна из них скончалась, за жизнь другой теперь борются врачи. Ведется следствие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:47
В России планируют создать зимний мегакурорт мирового уровня
21:40
Умерла заслуженная артистка РФ Изольда Лидарская
21:35
Суд в Петербурге арестовал фигурантов дела о торговле органами умерших
21:24
Урсула фон дер Ляйен раскрыла детали 20 пакета санкций против России
21:12
Сугробы против солнца: какой будет весна в Центральной России
21:00
Экс-замминистра юстиции Тропин найден мертвым в квартире в Москве

Сейчас читают

Любила рассказывать о муже: чем запомнилась Гитана Леонтенко своим друзьям
Со слезами на глазах: Мария Баталова простилась с матерью Гитаной Леонтенко
«Дееспособный человек»: адвокат семьи Баталовых разъяснила ситуацию с опекой над Марией
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео