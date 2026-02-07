Мощный выброс плазмы: геомагнитный прогноз на 7 февраля

Ситуация на Солнце остается нестабильной: как показал январь, обстановка способна измениться в любой момент.
Фото: 5-tv.ru
Солнечная активность и состояние магнитосферы Земли в течение суток могут быстро меняться, поэтому оценки носят оперативный характер. По текущим расчетам специалистов, вероятность возмущенной магнитосферы — 35%, спокойная обстановка (зеленый уровень) — 43%, вероятность магнитной бури — 22%. Об этом пишет URA.RU.
Таким образом, на данный момент ситуация остается преимущественно стабильной, однако при мощном выбросе солнечной плазмы возможны резкие изменения.
Показатели AP8 и F10.7 находятся на уровне 125. Это нормальные значения, не свидетельствующие о критической солнечной активности. Индекс AP характеризует степень возмущения магнитного поля Земли, а F10.7 отражает радиоизлучение Солнца. Оба параметра сейчас умеренные и не вызывают опасений.
Февраль на данный момент характеризуется повышенной геомагнитной активностью, однако сильных магнитных бурь синоптики космической погоды не ожидают. При этом ситуация остается нестабильной: как показал январь, обстановка способна быстро измениться, поэтому специалисты рекомендуют ежедневно отслеживать уровень солнечной активности.
