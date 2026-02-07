«Не могу сказать, что счастлива»: Лариса Рубальская о разных периодах жизни

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 1 607 0

Поэтесса призналась: она старается писать так, чтобы людям было легче пережить тяжелые удары судьбы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лариса Рубальская: счастье — это когда желания совпадают с возможностями

Счастье — это когда желания человека совпадают с возможностями. Такое мнение в беседе с корреспондентом 5-tv.ru выразила поэтесса Лариса Рубальская на закрытом бизнес-завтраке Дома Культуры и музыкального продюсера Дарьи Кузнецовой.

По словам Рубальской, у каждого человека свое понятие счастья. При этом себя она не считает счастливым человеком.

«Я прожила все, что может пережить человек в течение жизни. Счастливые, несчастливые, тяжелые, радостные минуты <…> В разные периоды жизни, в разном состоянии (счастье — Прим.ред.) у всех разное», — пояснила поэтесса.

Также Лариса Рубальцева отметила, что ее сердце трогают человеческие взаимоотношения, и она старается писать так, чтобы людям было легче пережить трудные моменты своей жизни.

«Я стараюсь писать так, чтобы кому-то немножко сделать легче. Пережить то, что ему приходится пережить: любовь, уход такой, когда люди расходятся между собой, когда теряют друг друга. Мне важно радовать», — сказала Рубальская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему певица Юлиана Караулова не боится, что ее заменит искусственный интеллект (ИИ).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

14:38
«Всегда про одиночество»: Анна Банщикова о хорошем кино
14:29
Умер музыковед и критик Иосиф Райскин
14:28
Мальчику оторвало пальцы петардой в Подмосковье
14:19
Собянин: более 25 тысяч вечнозеленых растений высадили в Москве в 2025 году
14:00
Слышат больше, чем мы? Какую музыку любят собаки
13:59
В Белгороде четыре человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ

Сейчас читают

«Искусство — это не соревнование»: Богомолов высказался о современной литературе
Он ведет себя «слишком идеально»: скрытые признаки измены, о которых не говорят
Любовный вояж: как выбор поездки на 14 февраля раскрывает правду об отношениях
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео