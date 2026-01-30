«Может работать в Голливуде»: Екатерина Волкова восхищена Юрием Колокольниковым
Почему же актеру достаются роли бандитов и злодеев?
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Екатерина Волкова: Юрий Колокольников может смело работать в Голливуде
Актер Юрий Колокольников с каждым годом становится все популярнее благодаря большому опыту в кино, харизме и фактуре. Его талант оценили бы и в Голливуде. Таким мнением поделилась в беседе с 5-tv.ru актриса театра и кино Екатерина Волкова на премьере сериала «Резервация».
«Он прекрасный артист, он бы работал в Голливуде даже. Все-таки такой опыт дает какое-то понимание уровня мирового кино», — заявила актриса.
При этом Юрий уже снимался в США и других странах и действительно имеет опыт мирового кинематографа. На его счету такие проекты, как «Американцы», «Телохранитель киллера», «Игра престолов» и другие работы за рубежом.
Волкова добавила, что для нее остается загадкой, по какому принципу продюсеры распределяют роли между актерами. Зачастую артистов делают заложниками одного типажа. В случае с Колокольниковым — ему дают множество ролей бандитов и злодеев.
«Просто он харизматичная личность. Мне кажется, у нас сейчас мало мужчин в кино такой фактуры, поэтому дай бог», — резюмировала актриса, отвечая на вопрос, с чем связана популярность Колокольникова.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Юрий Колокольников убежден, что все жители России — самородки. Об этом он рассказал на премьере приключенческого фильма «Левша», в котором сыграл главную роль.
