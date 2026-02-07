Мужчина ранил ножом студентов и полицейского в общежитии медуниверситета в Уфе

В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который причинил ранения четверым студентам и полицейскому в общежитии медицинского вуза. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в канале в мессенджере MAX.

Уточняется, что нападение произошло в корпусе общежития по улице Репина, где проживают иностранные студенты. Неизвестный ворвался в здание с ножом и ранил четверых обучающихся и сотрудника полиции.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что школьник напал на одноклассников с топором в Казахстане. Десятиклассник поссорился со сверстниками и напал на них с рубящим инструментом, а после убежал с территории школы. Ребята отделались легкими ранениями.

В образовательное учреждение вызвали полицию, оперативники нашли 15-летнего подозреваемого и отправили в изолятор временного содержания. Также нападавшего поставили на учет и передали материалы дела в комиссию по делам несовершеннолетних. На родителей юного агрессора возбудили административное производство, им вменяют в вину ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына.

