Мужчина ранил ножом студентов и полицейского в общежитии медуниверситета в Уфе
Пострадали пять человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который причинил ранения четверым студентам и полицейскому в общежитии медицинского вуза. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в канале в мессенджере MAX.
Уточняется, что нападение произошло в корпусе общежития по улице Репина, где проживают иностранные студенты. Неизвестный ворвался в здание с ножом и ранил четверых обучающихся и сотрудника полиции.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что школьник напал на одноклассников с топором в Казахстане. Десятиклассник поссорился со сверстниками и напал на них с рубящим инструментом, а после убежал с территории школы. Ребята отделались легкими ранениями.
В образовательное учреждение вызвали полицию, оперативники нашли 15-летнего подозреваемого и отправили в изолятор временного содержания. Также нападавшего поставили на учет и передали материалы дела в комиссию по делам несовершеннолетних. На родителей юного агрессора возбудили административное производство, им вменяют в вину ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына.
