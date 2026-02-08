Мальчик носит длинные волосы: как родителям уберечь ребенка от критики

Психолог Таранова: длинные волосы у мальчика — это нормально

Длинные волосы у мальчиков — это нормально. Об этом в беседе с 5-tv.ru детский психолог Ирина Таранова.

По словам специалиста, нет определенного возраста для того, чтобы стричь ребенка. Таранова отметила, что ребенка стригут в первую очередь не для того, чтобы он был похож на мальчика, а ради удобства. Длинные волосы могут мешать и доставлять ребенку дискомфорт, поэтому многие родители прибегают к стрижке.

«То есть такого именно норматива, как есть, например, норматив, когда дети должны начать говорить или, когда дети идут в школу, для стрижки волос, конечно, такого норматива нет. Влияет ли длина волос на формирование гендерной идентичности? Нет, она не влияет. Есть другие более значимые факторы, которые как раз и влияют на формирование идентичности», — сказала психолог Таранова.

Критика со стороны окружающих

Пока ребенок маленький, он не воспринимает длинные волосы как что-то инородное, он воспринимает это как часть себя. Бывают, конечно, и случаи, когда мальчику не нравятся длинные волосы, однако зачастую, по словам специалиста, отношение к ним нейтральное.

«Осознают ли они разницу с типичным образом мальчика? Да, осознают. И, как правило, такое осознание <…> оно начинается <…> когда об этом начинают говорить окружающие, то есть начинают к мальчику обращаться: „Ой, какая милая девочка!“ или „Мальчик, почему у тебя такие волосы?“ Вот тогда ребенок начинает задумываться и сравнивать себя с таким типичным образом мальчика», — объяснила Таранова.

По словам детского психолога, ребенок может нейтрально относиться к критике относительно своей внешности, если у него достаточно устойчивая и хорошая самооценка. Однако есть и такие дети, которые крайне чувствительны к хейту в свою сторону.

«Если есть сложности в эмоциональном и психологическом плане, то такие комментарии могут быть достаточно болезненными. Я бы сказала, что до возраста четырех-пяти лет дети совершенно нейтрально относятся, то есть они не совсем понимают, что стоит за теми высказываниями, критикующими со стороны взрослых относительно волос», — отметила специалист.

Реакция детей на критику внешности может быть абсолютно разной. Например, у ребенка могут начаться сложности с принятием себя, или ему будет трудно выстраивать коммуникацию со сверстниками. Кроме того, у ребенка могут нарушиться сон, питание, настроение и возникнуть сложности с обучением.

Что делать родителям?

Если мальчик начал стесняться своих длинных волос и решил изменить свою внешность, то родители могут пойти ему навстречу и сделать ребенку такую прическу, с которой он будет чувствовать себя комфортнее и увереннее. Также, если ребенка тревожит критика относительно волос, то родитель может научить свое чадо правильно отвечать на нее.

«У него будет ощущение, что я себя защитил в этой ситуации, я себя отстоял. И здесь можно, в соответствии с возрастом ребенка, придумать такие фразы. Например, „это всего лишь твое мнение“, или „а мне это нравится“. Или задать прямой вопрос обидчику: „А почему вы хотите меня обидеть? Зачем вы мне это комментируете?“», — советует Таранова.

Когда ребенок сильно переживает из-за своей внешности, психолог советует обратиться к специалисту, который сможет решить проблему с уверенностью в себе. При этом родители и сами могут помочь ребенку.

«Много-много раз подчеркивать хорошие качества ребенка. Говорить, какой он хороший, замечательный, говорить, какой он классный, что мы рады, что именно в нашей семье родился такой замечательный, потрясающий ребенок», — сказала Таранова.

Если ситуация была запущена и ребенок не справился с этой проблемой, то в будущем у него может возникнуть навязчивое желание менять свою внешность.

«Многочисленные пластические операции не дают должных результатов, которые ожидают от них. И не потому, что они плохие, эти операции, а потому что у человека сформировано уже такое заболевание и психическое расстройство, при котором он уже не принимает свою собственную внешность», — подчеркнула детский психолог Таранова.

Родители должны вовремя обратить внимание на состояние своего чада, чтобы не допустить плачевных последствий в будущем. Именно поэтому важно научить ребенка принимать свою внешность и отстаивать себя в критических ситуациях.

