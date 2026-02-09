Диверсию на ж\д путях в Болонье в первый день Олимпиады расследуют как теракт

Диверсию на железной дороге в Болонье, произошедшую в первый день Олимпиады, расследуют как теракт. Как сообщила итальянская полиция, неизвестные устроили поджог на одной из линий, а на другой — подложили взрывное устройство. Его сейчас изучают следователи.

Этот инцидент привел к сбоям железнодорожного движения в одном из самых загруженных узлов страны. Виновных пока не установили. Их обяжут выплатить многомиллионные компенсации.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала всех выступающих против зимних олимпийских игр — врагами страны. Массовые беспорядки сейчас бушуют в Милане. Местные жители недовольны ростом цен в городе из-за проведения турнира, а также потенциальным вредом для экологии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.