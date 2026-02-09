В России ряд товаров на маркетплейсах будут продавать по биометрии

Купить товары с пометкой «18+» в интернет-магазинах получится только после подтверждения возраста по биометрии. Новую электронную систему уже начали тестировать продавцы. Речь, например, о такой продукции как пиротехника, зажигалки и энергетики. Пока что лазейкой в законе активно пользуются школьники. И массово заказывают на маркетплейсах опасные для здоровья напитки. Сможет ли цифровая защита ограничить продажу таких товаров подросткам — выяснил корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Продажа энергетиков несовершеннолетним запрещена. Возрастные ограничения действует с марта прошлого года. Но каждый день, тысячи банок все равно попадают в руки школьников.

Массовые нарушения фиксируют не только при заказе энергетиков — пиротехнику, зажигалки доставляют на дом и отдают подросткам без проверки. Оформил заказ, дождался курьера, и запретные товары уже в руках.

Доставка на дом образовала гигантскую лазейку в законе. И доступность энергетиков онлайн — это прямая угроза здоровью детей и подростков. За яркой банкой скрывается настоящий взрывной коктейль для детского организма. Каждый глоток — это удар по сердцу, психике и шаг к серьезным заболеваниям.

Интернет-продавцы, маркетплейсы, пункты выдачи, курьерская служба, ответственность за соблюдение закона растворяется между ними. Для каждого звена свой приоритет.

«Когда это пункт выдачи заказов, то здесь вообще не понятно, кто, что получил, в какой коробке. Все это упаковано. И естественно, когда ребенок забирает запрещенный товар, он не будет это демонстрировать. И огромное количество способов, чтобы обойти закон», — говорит председатель Центрального совета Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец.

Мы организовали контрольную закупку. На сайте заказали энергетики, получатель — подросток, и вот результат. Без единого вопроса. Без проверки возраста.

Для курьера важно развезти десятки заказов в час. Проверить паспорт? На это просто нет времени. Отдал заказ и поехал дальше. И так по всей России. В интернете — сотни негативных отзывов

«Курьеры — это самозанятые. Ни маркетплейсы, ни магазины, не оформляют курьеров себе в штат. Для курьера — штраф 30 тысяч рублей за продажу энергетика несовершеннолетнему», — говорит Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Существует, такая опция — у дистрибьютера, у доставщика — оставить заказ у дверей. А мы же не знаем, кто приобрел этот товар, продукцию, который содержит энергетическую составляющую. Поэтому это так же вызывает сложности при правоприменительной практике», — говорит юрист Иван Курбаков, член Союза юристов.

Онлайн-продавцы, чтобы снять с себя ответственность, идут на хитрость — ограничиваются формальной галочкой напротив строки «мне есть 18 лет». Согласился, значит обязательства взял на себя. Чтобы решить проблему, при покупке энергетиков на онлайн площадках предложили внедрить проверку возраста по биометрии.

Цифровая идентификация позволит исключить человеческий фактор. Данные будут проверять через единую биометрическую систему при оформлении заказа. При его передаче курьер будет видеть в своей программе пользователя, который проверку прошел, чтобы передать товар именно ему. И обычный паспорт для получения товара уже не потребуется.

«Строго говоря, иных способов подтверждения возраста быть не должно, должна быть только единая биометрическая система и это будет гарантом того, что возраст покупателя был на каждом этапе проконтролирован», — говорит председатель общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов.

На некоторых онлайн-площадках систему уже начали тестировать. Но чтобы внедрить ее по всей стране, еще предстоит проработать нормативную базу. Сделать это обещают к следующему году. А пока, видимо, остается усилить контроль за ритейлерами и курьерскими службами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.