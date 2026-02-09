«Много работала»: Зоя Бербер пожалела, что упустила первый год жизни сына

Зоя Бербер пожалела, что упустила первый год жизни сына из-за работы

Плотный съемочный график помешал актрисе Зое Бербер в полной мере насладиться первым годом жизни ее сына Максима. Об этом артистка рассказала в беседе с 7Дней.ru.

«Единственное ограничение — время. Я молодая мама, и время сейчас — самая большая ценность. В прошлом году, в первый год жизни сына, я много работала. И не соблюдала баланс между работой и семьей. Не все успела прожить с ребенком так, как хотелось», — поделилась Бербер.

Артистка призналась, что сейчас поступила бы иначе в некоторых вопросах воспитания. Например, раньше отдала бы ребенка в секцию плавания и внимательнее контролировала посещение развивающих клубов.

Зоя Бербер воспитывает двоих детей: десятилетнюю дочь от предыдущих отношений Надежду и сына Максима, который родился летом 2024 года. Актриса отметила, что материнство накладывает отпечаток даже на ее профессиональные навыки.

«Помню, как пришла на пробы после первых родов, и мне говорят: „Ну вот еще бы взгляд чуть поглупее“. Я отвечаю: „Даже если я буду это играть, камера все равно увидит, потому что я уже родила“. Взгляд меняется», — поделилась звезда сериала «Реальные пацаны».

В отсутствие матери за маленьким Максимом помогают присматривать муж актрисы Максим Белбородов, а также няня и дочь. Бербер с гордостью рассказала, что девочка проявляет настоящие педагогические способности, занимаясь с братом.

Несмотря на успехи в школе и участие в театральной студии, Надежда иногда сталкивается с завистью сверстников. Сама Бербер старается учить дочь принимать свою слабость, отказавшись от прежних установок на «бойцовский характер».

«У нас есть, например, детская горка для Макса. И Надя говорит: „Ой, я тоже буду кататься“. Я разрешаю. Главное — не говорить ей: „Ты уже взрослая“. Наоборот, продолжаю повторять: „Ты всегда будешь моей девочкой“. Раньше воспитывала ее с установкой „ты должна быть бойцом“. А когда появился мальчик, я поняла: нет, эту установку надо с нее снять и переложить на сына», — рассказала актриса.

Бербер признала, что ее собственная привычка постоянно спешить может вызывать у ребенка тревожность, поэтому она старается менять подход к общению с наследницей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.