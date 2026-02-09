Путин поблагодарил Москву за помощь Донбассу

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 79 0

Глава государства встретился с мэром столицы.

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В ходе разговора глава государства поблагодарил столицу за помощь Донбассу.

«Мы не забываем и о своих побратимах: продолжаем работать с Донецком, Луганском. Помогаем им реконструировать, строить, ремонтировать инженерные коммуникации», — доложил Сергей Собянин Путину.

Москва, как отметил мэр, активно занимается водопроводами, ремонтом, уменьшением потерь водоснабжения. Кроме того, в ДНР и ЛНР строят новые социальные объекты, среди которых молодежный центр в Донецке. Также Собянин сказал о том, что в Луганске продолжают ремонтировать гимназию по столичным стандартам.

«Здорово, это правильно. Люди должны почувствовать, что Россия рядом и они часть России», — ответил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявил о снижении инфляции до 5% к концу 2026 года. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

