Путин поблагодарил Москву за помощь Донбассу

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В ходе разговора глава государства поблагодарил столицу за помощь Донбассу.

«Мы не забываем и о своих побратимах: продолжаем работать с Донецком, Луганском. Помогаем им реконструировать, строить, ремонтировать инженерные коммуникации», — доложил Сергей Собянин Путину.

Москва, как отметил мэр, активно занимается водопроводами, ремонтом, уменьшением потерь водоснабжения. Кроме того, в ДНР и ЛНР строят новые социальные объекты, среди которых молодежный центр в Донецке. Также Собянин сказал о том, что в Луганске продолжают ремонтировать гимназию по столичным стандартам.

«Здорово, это правильно. Люди должны почувствовать, что Россия рядом и они часть России», — ответил Путин.

