«Не только капусту»: актер Слава Копейкин рассказал о детстве в деревне

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 64 0

До того как стать известным, звезде приходилось заниматься абсолютно разными вещами.

Актер Слава Копейкин рассказал о своем детстве в деревне

Фото: legion-media/Persona Stars/044

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Слава Копейкин в детстве занимался забоем птицы

Когда звезда сериала «Дети перемен» актер Слава Копейкин жил в деревне, то ему приходилось заниматься разными вещами, в том числе забоем птицы. Об этом знаменитость рассказал на шоу «Главный ингредиент».

«Я рубил не только капусту в деревне. Ну, опять же это деревня. Там и гуси, и петухи, и прочее. Так что рубить приходилось», — сказал Слава Копейкин.

Своим самым любимым блюдом из детства актер назвал блины, которые готовила его бабушка. Копейкин добавил, что ему всегда нравилось все мучное, например, макароны и хлеб.

«И все, что я любил всю жизнь — вредно», — отметил 27-летний артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Слава Копейкин рассказал, как мама повлияла на его жизнь. По словам знаменитости, его родительница — самая лучшая женщина на свете. Характером, как заметил сам актер, он пошел именно в нее, а не в отца.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:27
Ученые бьют тревогу: высокий тестостерон может ударить по сердцу
17:23
Собянин доложил Путину о полном обновлении подвижного состава на МЦД
17:15
Близнецы с одинаковой ДНК оказались на скамье подсудимых за двойное убийство
17:09
В тени умершего отца: как живет сын Игоря Талькова
17:02
Илон Маск пообещал построить «саморастущий город» на Луне
16:51
Врачи заново собрали череп сброшенной отцом с четвертого этажа девочки

Сейчас читают

Контуры послевоенного устройства: ЕС возвращает Турцию в свою повестку
«Втащить киллеру успел»: как генерал Алексеев выжил при покушении
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Лунный посевной календарь для садоводов и огородников — 2026: когда и что сажать

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео