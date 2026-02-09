Ученые бьют тревогу: высокий тестостерон может ударить по сердцу

Дарья Орлова
Новое масштабное исследование показало, что гормон, ассоциируемый с силой и энергией, может иметь опасную обратную сторону.

Чем опасен высокий тестостерон

Фото: 5-tv.ru

Daily Mail: высокий тестостерон может ударить по сердцу

Мужчины с генетически повышенным уровнем тестостерона сталкиваются с существенно большим риском сердечно-сосудистых проблем, выяснили ученые. Речь идет не о разовых колебаниях гормона, а о стабильно высоких показателях, заложенных на уровне ДНК. Об этом пишет Daily Mail.

Команда исследователей из Кембриджского университета проанализировала данные более чем миллиона взрослых людей. Результаты оказались тревожными: у мужчин с повышенным уровнем тестостерона риск ишемической болезни сердца был выше на 17 процентов по сравнению с остальными.

Важно, что в работе рассматривался именно тестостерон, повышенный по генетическим причинам, а не вследствие терапии или образа жизни. Это позволило ученым точнее оценить долгосрочное влияние гормона на сердечно-сосудистую систему.

Почему это важно именно сейчас

Авторы исследования подчеркивают: полученные данные должны стать серьезным сигналом для мужчин, которые самостоятельно принимают тестостероновые добавки, купленные без медицинских показаний.

Рынок частной гормональной терапии за последние годы резко вырос и сегодня оценивается более чем в 700 миллионов фунтов стерлингов, увеличиваясь почти на 10 процентов ежегодно. Препараты активно рекламируются как способ борьбы с усталостью, снижением либидо, ухудшением физической формы и даже как средство «омоложения» для мужчин старше 30 лет.

Когда тестостерон действительно нужен

Медики подчеркивают: заместительная терапия тестостероном остается одобренным и важным методом лечения гипогонадизма — состояния, при котором организм вырабатывает недостаточное количество гормона. Оно встречается примерно у 0,5 процента мужчин и может сопровождаться выраженной усталостью, снижением сексуальной функции и другими серьезными симптомами.

При этом естественное снижение тестостерона после 40 лет — около одного процента в год — в большинстве случаев не приводит к клинически значимым проблемам и не требует вмешательства.

Польза или риск

Исследователи подчеркивают, что при наличии медицинских показаний польза от терапии, как правило, перевешивает возможные риски. Однако ситуация меняется, если гормон используется не для лечения, а для повышения выносливости, внешнего вида или «производительности».

«Когда возникает медицинская необходимость в повышении тестостерона, польза, скорее всего, перевешивает риски. Но это может быть не обязательно так, если рассматривать их для повышения производительности», — подчеркнула один из авторов исследования.

Соавтор исследования профессор Кен Онг заявил о необходимости разработки национальных клинических рекомендаций, чтобы ограничить немедицинское использование гормона.

А как обстоят дела у женщин

Интересно, что аналогичной связи между уровнем тестостерона и риском ишемической болезни сердца у женщин ученые не обнаружили. Это подчеркивает, что влияние гормона на сердечно-сосудистую систему может существенно различаться в зависимости от пола.

