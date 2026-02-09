Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля подписал закон, предоставляющий право на временное проживание в стране иностранным наемникам, воюющим в составе ВСУ. Документ также распространяет на них ряд социальных гарантий, включая медицинское обеспечение.

«Закон предусматривает оформление иностранным военнослужащим вида на временное проживание на весь срок действия контракта и после его прекращения», — сообщается в Telegram-канале Верховной рады.

Согласно новым правилам, иностранные военнослужащие обязаны в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу обратиться для оформления этого статуса.

Ранее, 4 января, пленный украинский боевик Владислав Заболотный заявлял о присутствии на сумском направлении женщин-наемниц из Колумбии, к которым командование ВСУ относилось лучше, чем к своим солдатам. 29 января поступала информация, что вербовка колумбийцев в ряды украинских формирований продолжается, несмотря на ратификацию Колумбией Конвенции ООН о борьбе с наемничеством.

