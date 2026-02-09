Соединенные Штаты отступают от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Об этом заявил глава нашего МИДа Сергей Лавров. В интервью БРИКС ТВ он подчеркнул, что российская сторона приняла предложение США в ходе переговоров на Аляске. Однако теперь сам Вашингтон отходит от этого плана, продолжая враждебную политику.

«Тем не менее спокойно «пробили» закон, и санкции против России продолжают действовать. Ввели санкции против «Лукойл», против «Роснефти», причем сделали это осенью, через пару недель после очень хорошей встречи Путина и Трампа в Анкоридже. Вроде бы нам говорят, что надо решить украинскую проблему, но вот в Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов.

Если подходить «по-мужски», то они предложили — мы согласились, проблема должна быть решена. Для России — и Путин не раз это говорил — неважно, что будут говорить на Украине и в Европе, — мы прекрасно видим «пещерную» русофобию большинства режимов в Европейском союзе за редчайшими исключениями.

Нам важна была позиция США. И раз так, то, приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству. Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, «война» против танкеров устраивается, как вы знаете, в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Сергея Лаврова, Россия пока не видит никаких перспектив и в экономических отношениях с США. Американцы стремятся доминировать в мировой экономике и контролировать все маршруты обеспечения энергоресурсами ведущих стран. Как заявил глава нашего МИДа, Вашингтон уже «положил глаз» и на «Северные потоки».

