Видеосервис «VK Видео» вышел на первое место по охвату аудитории в России

Видеосервис «VK Видео» обошел всех конкурентов по охвату аудитории. По данным аналитической компании Mediascope, в январе видеохостингом пользовались более 42 миллионов человек. А общая аудитория достигла почти 83 миллионов.

В исследовании учитывались просмотры только через компьютеры и мобильные устройства — без телевизоров с функцией Smart TV. А это означает, что показатели еще выше.

